Da det meget omtalte mors-dag billede af Kate Middleton og hendes tre børn i marts først blev bragt i flere medier og siden trukket tilbage, talte de fleste om fotoredigering.

Men Amaia Arrieta havde øje for noget helt andet – nemlig prinsesse Charlottes nederdel. Den havde Arrieta nemlig selv designet.

Siden de royale børn var helt små, har Amaia Arrieta været en af de mest benyttede designere, når de britiske prinser George og Louis og prinsesse Charlotte skal klædes på.

Spanske Amaia Arrieta, der har børnetøjsmærket Amaia London, har kendt den britiske kronprinsfamilie siden 2014, hvor hun første gang blev bedt om at klæde den dengang lille prins George på.

Det tog forsiderne på de britiske medier, da kronprinsessen i marts afslørede, at hun havde fået kræft.

Siden har designeren, der har base i London, klædt de britiske prinser og prinsesse ulasteligt på til både dronning Elizabeths platinjubilæum, kong Charles' kroning og prinsesse Eugenies bryllup.

Men også til barnedåb, fødselsdage og julegudstjenester har det været Arrieta, der har stået bag tøjet til de royale børn.

Nu fortæller hun til avisen The Telegraph, hvor stolt hun er over at have været den royale families foretrukne børnetøjsdesigner. Men hun fortæller også, hvor ulykkelig hun er over William og Kates nuværende udfordring.

»Jeg er sønderknust i øjeblikket. Jeg tror, de går gennem helvede,« siger hun og tilføjer:

»Jeg håber, de kommer tilbage. Det berører mig virkelig.«

I slutningen af marts kom det frem, at kronprinsessen har kræft. Beskeden overgav hun personligt på Instagram, hvor hun fortalte, at sygdommen blev opdaget i forbindelse med en planlagt maveoperation. Siden har Kate været i forebyggende kemobehandling.

Allerede samme dag som kronprinsessen første gang fortalte om sygdommen, lagde Amaia Arrieta et opslag på Instagram, hvor hun sendte gode tanker til hele den royale familie:

»Vores tanker og bønner går til prinsessen af Wales og hendes familie, mens hun modigt kæmper mod kræften og gennemgår forebyggende kemoterapi. Vi står i solidaritet med hende og tilbyder vores støtte, styrke og urokkelige håb for hendes velbefindende og helbredelse,« lød det dengang.

For to dage siden, 2. maj, kunne prinsesse Charlotte fejre sin ni års-fødselsdag. Dagen blev fejret med endnu et officielt billede af hende.

Det fremgår ikke, hvem der har designet tøjet, som prinsessen bærer på billedet. Men derimod og nok så vigtigt fremgår det, at det igen er hendes mor, kronprinsesse Kate, der har været fotograf.