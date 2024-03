Efter længere tids tavshed kom der søndag endelig nyt fra prinsesse Kate. En hilsen i forbindelse med Mors Dag i Storbritannien.

Med hilsen kom også et billede af prinsessen og de tre royale børn, men nu vækker en særlig detalje i den grad opsigt.

På billedet bærer Prinsesse Kate nemlig ikke sin vielsesring, som hun ellers plejer. Se billederne nederst i artiklen.

Det skriver Daily Mail.

Vielsesringen har tidligere tilhørt Prinsesse Diana, og kan genkendes på en stor 12-karats safir, der er omkranset af diamanter sat i en hvidguldsring.

Men det er ikke kun den manglende ring, der har fået folk til at reagere på det nye billede, der skal være det første af prinsessen, siden hun blev sygemeldt i julen.

Der er nemlig en række spøjse detaljer, der har fået folk til at spekulere i om billedet mon er AI genereret (lavet med kunstig intelligens, red.).

Blandt andet har en bruger på det sociale medie X hæftet sig ved at prins Louis' hånd ser noget underligt ud.

Men det er ikke kun hos prins Louis, den er gal. Også prinsesse Charlottes nederdel ser ud til at ligne et fejlbehæftet photoshop-projekt.

Foto: Princess Of Wales/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Princess Of Wales/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Twitter. Vis mere Foto: Twitter.

Udmeldingen fra det britiske kongehus er »enormt klog - og i den grad på tide« lød det tidligere søndag fra B.T.s underholdningschef Fie West.

I midten af januar oplyste Kensington Palace pludselig, at hun var blevet indlagt på The London Clinic til en 'planlagt maveoperation'.

»Ud fra lægernes råd og vurderinger ventes prinsessen ikke at genoptage sine offentlige forpligtelser før efter påske,« oplyste Kensington Palace i den forbindelse.

Hoffet tilføjede dengang, at prinsessen håbede, at offentligheden vil forstå hendes ønske om at opretholde så meget normalitet for sine børn som muligt, ligesom hun udtrykte et ønske om, at hendes personlige medicinske oplysninger forbliver private.

»Kensington Palace vil derfor kun give opdateringer om Hendes Kongelige Højheds fremskridt, når der er væsentlige nye oplysninger at dele,« lød det.

Siden blev der ikke meldt nærmere ud om hendes tilstand - udover i slutningen af januar, hvor hoffet annoncerede, at prinsesse Kate var blevet udskrevet og var i bedring derhjemme.

Der har endnu været meldt noget ud om, hvad hun nærmere er blevet opereret for.