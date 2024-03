Så kom der en melding fra prinsesse Kate.

Siden hun i starten af året blev opereret i maven, har den britiske prinsesse ellers holdt lav profil, men søndag udsendte hun pludselig en hilsen, som ifølge B.T.s underholdningschef Fie West giver en form for ro hos befolkningen.

Det britiske kongehus har på det sidste været hårdt ramt af sygdom.

Først kom det frem, at kong Charles er i gang med at blive behandlet for en kræftsygdom - det er ikke oplyst hvilken type.

Kong Charles og dronning Camilla den 29. januar.

Samtidig er der blevet spekuleret i prinsesse Kates helbred, da hun ikke har vist sig offentligt siden en gudstjeneste juleaften.

I midten af januar oplyste det britiske hof, at hun var blevet indlagt på en klinik i London til en 'planlagt maveoperation', og så har der ellers været stille fra hendes side, indtil hun søndag delte et billede på prinseparrets officielle Instagram-profil.

På billedet, der er taget af hendes mand prins William, sidder hun smilende sammen med deres tre børn.

I Storbritannien falder 'Mors dag' allerede i denne weekend, og i den anledning, skriver hun til billedet:

Prinsesse Kate med børnene. Udsendt den 10. marts 2024.

»Tak for jeres venlige hilsner og fortsatte støtte igennem de sidste to måneder. Jeg ønsker jer alle en glædelig 'Mors dag'. C'.«

B.T.s underholdningschef Fie West mener først og fremmest, at det er 'enormt klogt', at de nu udsender en hilsen fra prinsesse Kate.

»Og det er i den grad også på tide, vil jeg mene,« tilføjer hun og uddyber:

»Selv kongelige har naturligvis krav på privatliv, særligt i forbindelse med sygdom, men de seneste uger har vist, at det også kan have en slagside at informere for lidt, da det skaber en grobund for rygter og spekulationer, som vi netop har set i prinsesse Kates tilfælde.«

Fie West tilføjer, at et billede af en smilende prinsesse omringet af sine børn måske ikke fortæller den britiske befolkning så meget.

»Men det giver dog en form for ro. Samtidig læner den her kommunikation sig langt mere op af den, man også har brugt i kong Charles' tilfælde, og som har virket enormt godt.«

