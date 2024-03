Efter flere ugers spekulationer om den britiske prinsesse Kates helbred, har hendes mand, prins William, nu valgt at tage bladet fra munden.

I en kort meddelelse langer han ud efter de mange rygter, der er opstået på især de sociale medier.

Det er til det amerikanske magasin People, der har spurgt kongehuset til en kommentar om de mange rygter, der er opstået, som følge af, at prinsesse Kate, der i januar blev opereret i maven, ikke officielt er set offentligt siden før jul, at kommentaren er faldet.

Her udtaler en talsmand følgende på vegne af prins William:

Kate har ikke været set officielt siden før jul. Foto: Andrew Milligan/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Kate har ikke været set officielt siden før jul. Foto: Andrew Milligan/AP/Ritzau Scanpix

»Hans fokus er på arbejdet og ikke på de sociale medier.«

Flere ord kommer der ikke ud af meddelelsen, der ifølge Independent optræder i Peoples magasinudgave.

Dermed lægger kommentaren sig op ad den stil, som det britiske kongehus har ført den seneste tid, hvor meddelelserne omkring prins William og prinsesse Kate kun er få og korte.

Det fik kommunikationsekspert Nathalie C. Larsen til onsdag at udtale til B.T., at kongehusets kommunikation skaber mystisk og bekymring:

»Det emmer af, at der er en eller anden form for usikkerhed. Og at der er intern uenighed, hvilket giver en enorm utryghed. Lige nu er der virkelig spot på alt, hvad der kommer fra det britiske kongehus, så derfor skal man virkelig kommunikere klart og velovervejet, for det blive målt og vejet i stor stil.«

Hendes kommentar faldt efter, at det onsdag kom frem, at det britiske forsvarsministerium onsdag havde slettet en oplysning om, at prinsessen skulle deltage i ceremonien 'Trooping the Colour' til juni – igen uden en forklaring fra det britiske

Ifølge Nathalie C. Larsen burde kongehuset kommunikere mere proaktivt i stedet for så meget reaktiv kommunikation, hvor de svarer, efter at en kritik er opstået.

Williams kommentar falder også efter, at der netop igen har været kritik, bekymringer og spekulationer grundet den manglende kommunikation.

Kate og William. Arkivfoto. Foto: Chris Jackson/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Kate og William. Arkivfoto. Foto: Chris Jackson/AP/Ritzau Scanpix

Det var i midten af januar, at den 42-årige britiske prinsesse blev opereret i maven. Kongehuset oplyste i den forbindelse, at hun først ville genoptage sine officielle pligter efter påske. Siden har kommunikationen om Kates velbefindende begrænset sig til et minimum.

»Prinsessen af Wales sætter pris på den interesse, denne udtalelse vil skabe. Hun håber, at offentligheden vil forstå hendes ønske om at bevare så meget normalitet for sine børn som muligt – samt hendes ønske om, at hendes personlige helbredsoplysninger forbliver private, lød det dengang i en meddelelse fra kongehuset.

»Kensington Palace vil derfor kun give opdateringer om Hendes Kongelige Højheds fremskridt, når der er væsentlig ny information at dele.«

Kongehuset har ikke oplyst, hvad prinsessen fejler, og hun er ikke blevet set af offentligheden siden før jul – på nær på et enkelt sløret foto, som det amerikanske medie TMZ erhvervede tidligere på ugen af prinsessen, der sad på passagersæde i en bil, som hendes mor, Carole Middleton, kørte.

Hør mere om det britiske kongehus i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen':