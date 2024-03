Det kom som lidt af en overraskelse, da det tirsdag forlød, at den britiske prinsesse Kate, som ikke er blevet set siden jul, ville deltage i ceremonien 'Trooping the Colour' til juni.

Men nu fortsætter forvirringen tilsyneladende.

For det britiske forsvarsministerium har nu fjernet den påstand fra sin hjemmeside igen. Det skriver Sky News og BBC.

Det var blandt andet førstnævnte medie, der tirsdag kunne oplyse, at prinsessen – der i øjeblikket er sygemeldt – ifølge det britiske forsvarsministerium ville være til stede under den traditionsrige militærceremoni den 8. juni, som hun har deltaget i hvert år, siden hun blev gift med prins William.

Her ses prinsesse Kate, prins William og deres tre børn, Geroge, Louis og Charlotte, under 'Trooping the Colour' sidste år. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses prinsesse Kate, prins William og deres tre børn, Geroge, Louis og Charlotte, under 'Trooping the Colour' sidste år. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix

Den udmelding var dog ikke bekræftet af Kensington Palace.

Og nu er Kates navn helt blevet fjernet fra det britiske forsvarsministeriums omtale årets af 'Trooping the Colour'.

Tirsdag blev der ellers ifølge BBC via hjemmesiden solgt billetter til den militære forestilling med et billede af Kate og en beskrivelse af, at hun ville overvære troppernes optræden.

Det er umiddelbart ikke kommet en nærmere forklaring på, hvad der helt præcist er sket, siden det britiske forsvar først offentliggjorde nyheden og siden trak det tilbage igen.

Ifølge BBCs oplysninger er det op til Kensington Palace at bekræfte detaljerne om prinsessens engagementer – og de blev for nylig helt suspenderet som følge af, at Kate har gennemgået en operation i maven.

Prinsesse Kates sidste officielle optræden fandt sted under julen, hvor hun sammen med sin mand og deres tre børn dukkede op til en julegudstjeneste.

I midten af januar oplyste Kensington Palace, at hun var blevet indlagt på The London Clinic til en 'planlagt maveoperation'.

»Ud fra lægernes råd og vurderinger ventes prinsessen ikke at genoptage sine offentlige forpligtelser før efter påske,« oplyste Kensington Palace i den forbindelse.

Arkivfoto af prinsesse Kate. Billedet er fra et møde i en velgørenhedsorganisation i maj sidste år. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af prinsesse Kate. Billedet er fra et møde i en velgørenhedsorganisation i maj sidste år. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Hoffet tilføjede dengang, at Kate »håber, at offentligheden vil forstå hendes ønske om at opretholde så meget normalitet for sine børn som muligt,« ligesom hun udtrykte et ønske om, at »hendes personlige medicinske oplysninger forbliver private«.

»Kensington Palace vil derfor kun give opdateringer om Hendes Kongelige Højheds fremskridt, når der er væsentlige nye oplysninger at dele,« lød det.

Siden er der ikke blevet meldt nærmere ud om, hvad hun er blevet opereret for.

Det har blandt andet været med til at sætte gang i rygter og konspirationsteorier om, hvorfor hun har været væk. En del af dem har været skrevet med et glimt i øjet, såsom at hun har deltaget i 'Big Brother' eller været en del af en katastrofal fremførelse af 'Willy Wonka' i Skotland.

Andre har dog også gættet på, at den kongelige familie skjuler den virkelige grund til hendes fravær.

I slutningen af februar brød Kensington Palace tavsheden og udsendte en kortfattet udtalelse:

»Vi var meget klare fra begyndelsen om, at prinsessen af Wales var ude indtil efter påske, og Kensington Palace ville kun komme med opdateringer, når noget var vigtigt,« lød det ifølge People i udtalelsen fra en talsperson for hoffet.

Dog slog talspersonen også fast, at den 42-årige prinsesse »har det godt«.