Hun har ikke været set siden jul, og rygterne og spekulationerne har de seneste uger været massive.

Men mandag blev prinsesse Kate for første gang set ude i offentligheden siden sin operation.

Det skriver det amerikanske medier TMZ, der bringer et billede af prinsessen, der kommer kørende i en bil tæt på sin bopæl ved Windsor.

Prinsesse Kate sidder på bilens passagersæde iført solbriller, mens hendes mor, Carole Middleton fører bilen.

Bilkørslen er angiveligt sket mandag formiddag nær slottet i Windsor, som også er tæt på den 42-årige prinsesses hjem.

Billedet er det første, der er vist offentligt af prinsesse Kate siden jul. Ifølge det britiske medie Daily Mail er billedet taget omkring klokken ni om morgen.

Det var onsdag den 17. januar, at kongehuset meddelte, at prinsesse Kate, der er gift med den britiske tronarving prins William, var blevet opereret i maven.

Du kan se billedet af prinsesse Kate, som TMZ har lagt ud på X.com, i bilen herunder:

Kate Middleton Seen in Public for First Time Since Mystery Hospitalization | Click to read more https://t.co/O7zlxZfiCY — TMZ (@TMZ) March 4, 2024

Prinsessen var blevet indlagt dagen før meddelelsen, og allerede den 17. januar forlød det, at operationen var gået godt. Kongehuset har ikke meddelt, hvad prinsessen præcis fejlede.

Dog har det britiske kongehus meddelt, at det var forventet, at prinsessen skulle blive på hospitalet i 10-14 dage efter operationen, samt at hun ikke vil kunne varetage sine officielle pligter før efter påske.

Siden har det været mange spekulationer om, hvad det er, som prinsesse Kate fejler.

Og spekulationerne fik ny næring, da hendes mand, prins William, i sidste uge aflyste sin deltagelse i en mindehøjtidelighed for sin gudfar, den afdøde ekskong Konstantin.

Den officielle begrundelse lød, at det var af ‘personlige årsager'.

Efterfølgende kom det britiske kongehus dog med en kortfattet melding:

»Vi var meget klare fra begyndelsen om, at prinsessen af Wales var ude indtil efter påske, og Kensington Palace ville kun komme med opdateringer, når noget var vigtigt,« lød det ifølge People kortfattet i den nye udtalelse fra en talsperson for hoffet.

Dog slog talspersonen også fast, at den 42-årige prinsesse »har det godt«.

