Det er ikke så ofte, at de kongelige viser følelser.

Og da slet ikke i det britiske kongehus, hvor især dronning Elizabeth praktiserede en stiv overlæbe i offentligheden.

Nu er det dog hendes søn kong Charles, som sidder på tronen, og han er lidt mere åben på den front. 5. februar kom nyheden om, at han er blevet diagnosticeret med kræft.

Det har kastet et væld af kort og hilsner fra befolkningen af sig. Det fortalte kongen til Rishi Sunak, Storbritanniens premierminister, i deres fysiske møde siden diagnosen.

»Jeg har fået så mange vidunderlige hilsner og kort, at det har fået mig til at græde det meste af tiden,« fortalte kong Charles.

Det skriver Sky News.

Samtidig glædede han sig over, at hans sygdom på et punkt også har haft en positiv effekt.

»Jeg hører, at der har været meget mere opmærksomhed omkring de store, vidunderlige kræftorganisationer, hvoraf jeg har været protektor for flere i årevis,« tilføjede han.

Det er ikke første gang, kong Charles takker for de mange søde ord, han som følge af sygdommen har fået med på vejen.

Det samme skete 10. februar, hvor han kom med sin første udtalelse siden sygdommen blev kendt.

»Som alle dem, der har været ramt af kræft, ved, er sådanne venlige tanker den største trøst og opmuntring,« skrev han blandt andet i udtalelsen.

Kongen har opholdt sig på Sandringham siden sin første behandling, men til mødet med premierministeren var han tilbage i sit hjem på Buckingham Palace i London.

Det britiske kongehus har ikke fortalt, hvilken kræftform regenten har.