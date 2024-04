Afsavn til familien og venner. Utallige timers ventetid. Og ringe hotelværelser.



Livet som professionel cykelrytter er ikke en dans på roser fyldt med luksus og glamour. Derfor har B.T. rakt ud til en lang række danske cykelryttere for at tage en snak om ofringer og udfordringer, man møder i livet på landevejen.

I denne artikel med Mads Würtz Schmidt fra Israel - Premier Tech, der savner et dansk pålægsbord.

Hvad er for dig det største afsavn som cykelrytter?

»Nu er jeg blevet far og har en lille pige på ni måneder, så det er selvfølgelig at være væk fra familien. Det har været nogen hårde periode med vores datter i starten med kolik. Der var mange ting, der gjorde, at vi var rigtig udfordrede herhjemme.«

»Så når jeg var på tur, stod min kæreste med det hele selv. Det var rigtig hårdt.«

»Nu er hun (datteren red.) ved at vokse op og blive hendes eget lille menneske, så det er hårdt at tage afsted og gå glip af flere af de små ting man ser hende lære nye ting.«

Er der nogen specielle begivenheder, som du har misset på grund af dit liv som cykelrytter?



»Ja, det er stort set det hele, haha.«

»Generelt fødselsdage og sådan. Jeg bliver nærmest ikke inviteret længere, fordi de ved godt, jeg ikke kan komme. Nu bor jeg også i Spanien og hvis jeg boede i Danmark, kunne jeg helt sikkert deltage i flere ting med familien«

»Det er det samme med venners fødselsdage. Min bedste kammerat fylder 40 år og holder en stor fest, men den kan jeg heller ikke komme til.«

Mads Würtz Schmidt kører i dag for Israel-Premier Tech Foto: Zen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Würtz Schmidt kører i dag for Israel-Premier Tech Foto: Zen/EPA/Ritzau Scanpix

Er der noget mad, du savner?

»Nej, fordi vi kan jo spise alt, hvad vi vil. Det er bare alt med måde, og så er der selvfølgelig perioder, som for eksempel op mod en Grand Tour, hvor man skal være ekstra skarp.«

»Det er egentlig mest de udfordringer, der er ved at bo i Spanien i forhold til Danmark. Vi har rugbrød i fryseren, men så er det med spansk pålæg, og det er ikke det samme som i Danmark. Det er noget vi tit snakker om, at vi savner. Men det gør sådan set heller ikke noget, for dansk pålæg er ikke det sundeste. Og det er ikke sådan, at jeg går og savner det til hverdag, men når vi lige hiver det der rugbrød op fra fryseren en gang imellem, kan vi godt snakke om det.«

Hvad savner du mest ved Danmark udover din familie og venner?

»Det kunne for eksempel være et dansk pålægsbord. Stort set hver gang jeg kommer hjem til min familie, er der pålæg. Der er godt rugbrød fra bageren, pålæg fra slagteren og en god fiskefilet den første aften. Så lige når vi snakker madvarer, er det nok det, jeg ser mest frem til, når jeg skal til Danmark.«

Har du en guilty pleasure?

»Altså jeg har svaghed overfor is, og det er især chokoladeis. Isbutikkerne hernede i Girona har heldigvis kun åbent i sommerhalvåret. Det er ikke sådan, at vi går og køber Ben & Jerry's og sådan. Det mere sådan en gelato, jeg kan lide. En god hjemmelavet is. Der kan jeg have svært ved ikke at vælge den helt store.«

Mads Würtz Schmidt vandt DM i linjeløb i 2021. Foto: (Arkivfoto) Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Würtz Schmidt vandt DM i linjeløb i 2021. Foto: (Arkivfoto) Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hvad er det bedste ved at rejse så meget, som I gør?

»Man oplever jo rigtig meget af hovedsageligt Europa. Vi ser også rigtig meget af de steder, man ikke kender fra postkortene. Altså, man kommer ud til det rigtige Italien eller Frankrig, og ser både skidt og godt af de forskellige lande.«

»Det er mange kulturer, man møder. Også gennem holdkammerater, når man er afsted til et cykelløb, hvor vi er syv forskellige nationaliteter, der sidder rundt om bordet.«

»Det er specielt, når man tænker over det. Jeg ved ret meget om de forskellige landes kulturer, end jeg troede, jeg vidste, og det er noget, jeg først har fundet ud af, når jeg så har været på tur med familien.«

»Så oplevelserne og læringen af kulturer er noget af det fede, som det givet. Og det er noget, som jeg vil kunne bruge resten livet.«

Mads Würtz Schmidt vandt VM i enkeltstart for U23 i 2011 Foto: Bryn Lennon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Würtz Schmidt vandt VM i enkeltstart for U23 i 2011 Foto: Bryn Lennon/AFP/Ritzau Scanpix

Hvad er det værste ved at rejse så meget?

»Sådan rent lavpraktisk, er det alt den tid i lufthavnen og at flyve. Jeg hader at flyve. Altså, jeg er ikke bange for at flyve, men jeg synes, det er så kedeligt. Man sidder og gnubber albuer med fremmede mennesker, og det er ikke altid, at hygiejnen er topprioritet for nogle af menneskerne, der er på flyet.«

»Jeg er så heldig, at jeg bor i Girona, hvor vi har service course. Så hvis der er mindre end syv-otte timer i bus til der, hvor vi skal køre løb, kører jeg med holdbussen frem for at flyve.«

»En rejsedag med flyvetur, hvor vi normalt flyver fra Barcelona, løber også hurtigt op i de der seks til otte timer. I bussen har jeg et fint sæde for mig selv. Jeg kan smække benene op. Der er toilet, der er køleskab med vand, der er yoghurt og frugt. Man kan gå rundt og strække benene. Det er lidt mere behageligt på den måde.«

Har du en historie for en særlig dårlig rejse?

»Jeg har lige været til løbet Grand Prix Indurain, hvor vi boede på et hotel i Pamplona, og der var 200 børn til håndboldstævn, og det var ikke et særlig stort hotel.«

»Og den morgen vi skulle køre cykelløb, der vågnede jeg klokken fire om natten, fordi de løb og lavede dørfis ude på gangen, men det var også bare et elendigt hotel, og det er tit sådan noget, vi bor på. Det er generelt ikke særlig luksuriøst eller glamuriøst som cykelrytter.«

Danskeren vandt 6. etape af Tirreno-Adriatico i 2021. Foto: Luca Bettini/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Danskeren vandt 6. etape af Tirreno-Adriatico i 2021. Foto: Luca Bettini/EPA/Ritzau Scanpix

Hvor er det første sted du tager hen, når du har ferie?

»Jamen, det er til Danmark. Jeg var på ferie for første gang i rigtig mange i år i 2022, hvor jeg tog med familien til Gardasøen, fordi ellers tager jeg normalt til Danmark. Nu bor jeg hernede i Spanien og føler egentlig ikke, at når jeg så har helt fri fra cyklingen, så føler jeg ikke, at det jeg har behov for, det er at tage på en ferie og lave ingenting i en uge.«

»Det er mere at komme til Danmark og få set alle de mennesker, jeg savner. Og lave noget andet end at være cykelrytter og egentlig bare hygge mig.«

Har I tænkt over, om I skal flytte tilbage til Danmark, når du er færdig med at cykle?

»Ja, det tænker jeg, at vi skal. Og det kan også godt være, at det bliver mens karrieren kører. Det kommer an på så meget og hvor langt min karriere fortsætter. Det ved jeg ikke endnu. Men ja, vi skal helt sikkert tilbage til Danmark.«