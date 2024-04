En 27-årig mand er lørdag aften offer for et knivstikkeri.

Det skete på Mågevej i Københavns Nordvestkvarter.

Vagtchef ved Købvenhavns politi, Michael Andersen, bekræfter knivstikkeriet og fortæller, at politiet er til stede på området.

Han kan ikke fortælle yderligere om mandens tilstand, men fortæller at der endnu ikke er nogen anholdte i sagen.

Politiet fik anmeldelsen 19:51.

Et øjenvidne har kontaktet B.T. og fortæller, at der kan ses omkring ti politibiler på stedet, men det vil Michael Andersen hverken be- eller afkræfte.

