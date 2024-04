Sommeren 2023 var en som en drøm for James Maddison, der både skiftede til Tottenham og blev far for anden gang – denne gang til tvillinger.

Men lykken varede kort, for i november blev den engelske landsholdsspiller skadet efter en flyvende start for sin nye klub.

Maddison er igen tilbage på grønsværen, men fortæller i et interview med The Sun, at skadesperioden var hård for den dengang nybagte tvillingefar.

»Fysisk var det hårdt, fordi jeg ødelagde ledbåndene i min ankel, og det påvirkede alt i mit liv,« siger den 27-årige englænder og fortsætter:

Englænderen er tilbage på banen for Spurs. Foto: Scott Heppell/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Englænderen er tilbage på banen for Spurs. Foto: Scott Heppell/Reuters/Ritzau Scanpix

»Du er på krykker, du er i en støvle, du kan ikke komme rundt i huset, du kan ikke rigtig være far,«

Heldigvis kom Maddison godt i gennem skaden, og kan nu igen lege rundt med tvillingerne Delilah og Rome, som han og kæresten, Kennedy Alexa, blev forældre til i juli sidste år.

Parret har også sønnen Leo, der blev født i sommeren 2021.

Midtbanegeneralen nåede hele 203 kampe, 55 mål og 39 assists i tiden i Leicester, inden han skiftede til Tottenham i sommer.

Her er det indtil videre blevet til fire mål og syv assists i 24 kampe.

Tottenham er i øjeblikket placeret på femtepladsen i Premier League.