Vild, vildere, vildest!

Bayer Leverkusen har gang i en helt absurd sæson. Lørdag skete det igen, igen, igen, fristes man at sige.

De tyske mestre holdt liv i deres ubesejrede stime i denne sæson.

Mesterklubben fik 2-2 hjemme mod Stuttgart efter en udligning i de absolut døende sekunder i det 97. minut. Og det er ikke første gang, at Xabi Alonsos tropper udligner på mest dramatisk vis. SE DEN VANVITTIGE UDLIGNING I VIDEOEN ØVERST I ARTIKLEN

Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

Nettet koger lige nu over, at det er lykkedes nok en gang at holde liv i drømmen om den helt perfekte sæson. Folk fatter det simpelthen ikke. Hvordan kan tyskerne blive ved?

I 46 kampe fordelt over alle turneringer er det lykkedes for Leverkusen at gå fra banen uden at tabe.

I sidste uge udlignede man til 1-1 mod Dortmund - også i det 97. minut. Mod West Ham kampen inden udlignede man til 1-1 i det 89. minut. Og flere gange har man vendt nederlag til sejr til allersidst.

Leverkusen har for længst sikret sig det tyske mesterskab foran Bayern München på suveræn vis.

Man er stadig med i Europa League, hvor AS Roma venter i to semifinaler - derudover skal man spille pokalfinale mod Kaiserslautern, mens der resterer tre runder af Bundesligaen.

Kan de gøre det?