»Jeg kan ikke trække vejret,« råbte Frank Tyson fra barens gulv med en betjents knæ i ryggen.

»De slår mig ihjel.«

Råbene var blandt den 53-årige amerikaners sidste ord.

Indenfor en time efter sin anholdelse blev han erklæret død på hospitalet, skriver AP.

Tidligere på aftenen, den 18. april, kørte Frank Tyson sin bil ind i en lygtepæl i Ohio. Efter ulykken søgte han mod baren, hvor to betjente fandt ham.

Optagelserne fra politiets kropskameraer, også kendt som bodycam, er siden blevet udgivet af politiet i Canton.

I baren mødte de to betjente en oprevet Tyson, der bad dem ringe efter sheriffen, mens han sagde, at de ikke skulle slå ham ihjel samme aften, viser videoen.

I et forsøg på at anholde ham, endte Tyson på maven på gulvet, med de to betjente ovenpå sig.

Mens han kæmpede for at trække vejret med hænderne bundet på ryggen råbte den ene betjent, at han skulle slappe af og stoppe med at kæmpe imod.

Se hvordan dele af anholdelsen forløb i videoen foroven.

Da han faldt til ro på gulvet, begyndte betjentene at spørge hinanden, om han trak vejret og tjekkede hans puls. Det viser optagelser fra politiet, som B.T. har valgt ikke at bringe.

Omkring otte minutter efter den anholdtes sidste ord fra gulvet, udførte de livreddende førstehjælp på ham.

Borgmesteren i Canton, William V. Sherer, sendte efter episoden en pressemeddelelse ud, hvor han kondolerer dødsfaldet overfor Tysons familie.

»Det er min hensigt, at vi som by og politi skal være helt gennemsigtige gennem hele processen,« skriver Sherer, og fortsætter.

»Hændelser som disse er altid vanskelige og udfordrende for et samfund.«

Borgmesteren fortæller, at de to betjente er sendt på orlov med løn.

Kriminolog og lektor på Lunds Universitet, David Sausdal, vurderer ud fra videoen, at politiet handler unødvendig voldsomt, men ikke nødvendigvis ulovligt.

»Man ved, at hvis du lægger en på maven med et knæ eller pres på ryggen, så kan der komme et utroligt stort pres på kroppen, hvor der kan opstå hjertesvigt,« siger han til TV 2.

Han understreger, at han ikke kender konteksten.

Flere medier, herunder AP, CBS og Sky News sammenligner sagen med anholdelsen af George Floyd, der også endte med en dødelig udgang i 2020.

Dengang førte Floyds død til demonstrationer i både Danmark og udlandet anført af bevægelsen Black Lives Matter.