Efter det sent torsdag aften stod klart, at den danske sanger Saba ikke fik en af billetterne videre til finalen i dette års Eurovision, fik hun et kram af en af de andre deltagere.

Nemlig sangeren fra Schweiz, Nemo, som er udset som et af dette års helt store favoritter.

Da B.T. møder Saba, efter semifinalen er slut, og resultatet er gjort op, afslører hun, hvad hun snakkede med den schweiziske sanger, der er nonbinær, om.

»Vi snakkede om, at vi var glade for at have mødt hinanden, og at meget af det her også handler om at skabe forbindelser på kryds og tværs,« siger hun.

Her ses Saba og Nemo sammen efter semifinalen, Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Saba forklarer samtidig, at hun kommer til at sidde og følge finalen, der afholdes på lørdag i Malmö Arena.

Og hun kommer helt sikkert til at heppe på Nemo:

»Jeg sagde til dem (Nemo, red.), at jeg sidder klar lørdag og ser dem vinde,« lyder det med et smil fra Saba.

B.T. har tidligere talt med Nemo om, hvad det vil betyde for dem, hvis de går hen at vinde – da den schweiziske sanger kan ende med at blive historisk som den første nonbinære vinder.

Saba fortæller, hun skal se finalen på lørdag, hvor Nemo skal optræde. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det vil betyde alt. Jeg synes, at queer-repræsentation er virkelig vigtig, og jeg er så glad for, at vi har mange queer-artister med i år,« sagde Nemo under åbningen af dette års Eurovision og tilføjede:

»Gennem mit liv har det at kunne se op til andre queer-personer og se queer-repræsentation betydet meget for mig. Så det ville være fantastisk, hvis det skulle ske for nogen af os queer-artister, at vi skulle gå hen at vinde.«

