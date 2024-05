»Jeg kan ikke komme på nogen økonomiske fordele ved at bo alene.«

Sådan siger privatøkonom ved Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

Der er ifølge ham ikke nogen penge at spare ved at bo alene i sit hjem, alligevel er der flere og flere danskere, der vælger at gøre netop det. Og derfor kommer han nu med flere gode råd til, hvordan de mange danskere kan få styr på deres økonomi.

I 2024 har Danmarks Statistik registreret 1.137.613 husstande med en enkelt beboer.

Det vil sige, at 13.806 i løbet af 2023 af den ene eller anden grund også valgte at flytte ind i et hjem alene.

Men det er ikke nødvendigvis en god idé økonomisk at være alene om sit bestik og vaskemaskine.

»Når man bor to sammen, så deler man de faste udgifter. Man bruger mere strøm, men man bruger ikke dobbelt så meget strøm. Køleskabet trækker jo det samme,« siger privatøkonomen og tilføjer:

»Der er jo heller ikke dobbelte udgifter. Det gør det til en fordel.«

Men alligevel ligger Brian Friis Helmer inde med flere gode råd til de, der vælger at skabe et hjem alene. Om man så er studerende eller har et fuldtidsarbejde.

»Man skal altid have overblik, det er dog mere væsentligt, når man skal have overblikket alene,« siger han.

En god mulighed for at danne sig et overblik er at lægge et budget for de faste udgifter.

Han understreger, at handleturene nede i supermarkedet også kan være en dyr udgift. Derfor skal man forsøge at handle så få gange om ugen som muligt.

Dermed undgår man impulskøb, og det er på den måde muligt at danne sig et bedre overblik over, hvad der reelt er nødvendigt i køleskabet.

Slutteligt skal den enlige beboer kigge lidt indad. For hvor langt et bad, har man egentlig brug for?

»Kig på dit strømforbrug, varmeforbrug, vandforbrug,« lyder det fra privatøkonom.

Rådene gælder egentlig for alle, uddyber han, men det er særligt vigtigt at holde øje, når man kun er én til at betale.

Han understreger, at det ikke skal være økonomi, der afgør, hvorvidt man bor alene eller sammen med andre.

»Det er ikke dumt at bo alene. Ens livsvalg skal ikke afhænge af økonomi. Hvis man gerne vil bo alene, så skal man gøre det.«

