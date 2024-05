Det var en topdramatisk pokalfinale, der udspillede sig i Parken torsdag aften.

Kampen- som Silkeborg vandt med 1-0 over AGF - var et virvar af VAR-tjek og kontroverser spillerne mellem.

Én af de mest omdiskuterede fandt sted i anden halvleg, da AGF's Felix Beijmo sendte Anders Klynge en tur i banden. SIlkeborg-spilleren kvitterede med at sende den svenske back i græsset - muligvis med et slag til hovedet.

»Jeg har ikke set situationen igen, og selvfølgelig er der noget temperament i sådan en kamp,« sagde Beijmo efter kampen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Men jeg synes, at han svinger armen - og jeg synes, at han slår mig. Men selvfølgelig forsøger jeg også at få en fordel ud af situationen. Det var ikke noget, der gjorde så ondt på mig.«

Dommer Mikkel Redder endte med at tildele begge spillere et gult kort for skærmydslerne.

Svenskeren - der havde været skadet op til kampen - kom ud af AGF's omklædningsrum som én af de første. Og han havde ikke lyst til at fortælle, hvad der var blevet sagt bag den lukkede dør.

Men han kunne dog afsløre, at skuffelsen var enorm.

»At se hvor meget den finale betyder for Aarhus, for klubben, for mine holdkammerater og for mig selv ... det gør virkelig ondt ikke at vinde.«