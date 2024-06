Holger Rune er brandvarm i Paris! Og efter en fornem indsats lørdag aften er han nu klar til et GIGANTISK brag mod én af de største stjerner.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

Lad os bare slå det fast fra start: Holger Rune var overlegen.

Slovakiske Jozef Kovalik var nemlig til tider helt væk, når danskeren dansede rundt på det berømte grus. Og han lignede heller ikke altid en mand, der selv troede på det. Det mindede faktisk enkelte gange lidt om en træningssession.

Kæmpe fokus og ekstremt kloge beslutninger på afgørende tidspunkter var opskriften fra Rune, der varierede særligt sin serv rigtig flot.

Og derfor er han klar til fjerde runde med cifrene 7-5, 6-1, 7-6.

Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

Holger, du er jo som forvandlet.

Danskeren virker for alvor til at have rystet mareridtsforåret af sig, og Paris har i stedet tændt en ild i ham, vi ikke har set i lang, lang tid.

Han har virkelig brug for en kæmpe succesoplevelse i den franske hovedstad, og vi begynder så småt at tro på, der kan ske noget magi her, som der har været meget af de seneste to år.

For når man ser ham spille på den måde, som han gjorde lørdag aften, så ligner han i hvert fald en mand, der er på en mission.

Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

Kaos, kaos og så lige lidt mere kaos.

De fuldkommen absurde vejrforhold, der har forsøgt at ødelægge turneringen nærmest hver dag, er ved at gøre det hele til lidt af en farce.

Arrangørerne er så presset på kampprogrammet, at Holger Rune midtvejs i første sæt måtte sidde og vente i den iskolde vind nede på banen i 10 minutter, mens dommeren farede rundt og ventede på en melding om, hvorvidt kampen skulle afbrydes.

Og det er desværre helt unfair forhold at byde tennisstjernerne, der har så meget på spil.

Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

Hvis du har planer mandag, så bare drop dem allerede nu.

For der venter et GIGANTISK brag mellem Holger Rune og den tyske verdensstjerne Alexander Zverev i fjerde runde. Sådan et opgør vil man simpelthen ikke gå glip af.

Snakken har allerede summet lidt i krogene på Roland Garros-anlægget, men nu ligger det endelig fast, at det franske tennispublikum får så stor en lækkerbisken serveret.

De kan ikke vente. Og det kan vi heller ikke.