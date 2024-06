Fredag blev der igen smidt et nyt forslag om våbenhvile mellem Israel og Hamas på bordet.

Ingen af parterne har endnu accepteret.

Og derfor bliver de kommende dage og uger enormt interessante at følge, mener B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino. Han mener, at der er gode muligheder for, at parterne accepterer en aftale om at begynde forhandlinger.

Men, påpeger han, så skal vi forholde os afventende – for meget kan nå at ændre sig:

Ifølge Joe Biden er der fremlagt et nyt forslag om våbenhvile. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

»Helt overordnet er der lang vej. Sagen er, at aftalen, de skal forhandle om, indeholder tre punkter. Og det kan jo nå at gå galt.«

»Hvis bare et af punkterne ikke går hjem, falder det hele til jorden.«

Ifølge USAs præsident, Joe Biden, lyder et af punkterne, at Israel og Hamas aftaler en fælles våbenhvile i seks uger, mens der bliver forhandlet om en permanent en af slagsen.

Israel kræver også, at Hamas udleverer alle sine gidsler. Omvendt vil Israel trække sine styrker ud af Gaza. Og endelig lyder tredje punkt, at der skal etableres en genopbygningsfase af civile områder.

Ifølge Jotam Confino er der flere aspekter at bide mærke i.

»Det er virkelig skæbnens time for Hamas, for hvis det Biden siger, er rigtigt, så får de, hvad de har insisteret på. Nemlig, at Israel trækker sig ud af Gaza, og at der gradvis forhandles en våbenhvile.«

»Så hvis de siger nej, vil det sende et signal om, at de ikke har nogen intentioner i en våbenhvile og stedet ønsker, at Israel skal dumme sig og isoleres.«

Hamas har oplyst fredag, at de ser positivt på det nye forslag.

Og så er der Israel.

»Israel vil også kræve, at Hamas ikke bare blomstre et sted i Gaza, hvis man trækker sig ud. Og helt generelt kan det ende i ramaskrig, hvis Israel stemmer nej til en aftale,« mener Jotam Confino og fortsætter:

»I landet har man indset, at man skal vælge. Vil man befri gidsler eller bekæmpe Hamas? Her er den klare holdning, at gidslerne skal befries. Så hvis Israel fravælger det for at kæmpe videre, kan det ende i voldsomme massedemonstrationer blandt folket,« spår Confino.

Den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor siger lørdag, at krigen i Gazastriben ikke ophører, før alle gidsler er vendt hjem, og at man har ødelagt 'Hamas' militære og statslige kapaciteter'.

Ifølge Jotam Confino skal man ikke lægge meget i Benjamin Netanyahu krav om, at Hamas skal være slået ned, før en våbenhvile kan lade sig gøre. 'Han kan ikke få alt, hvad han peger på', siger Confino. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

Men det skal man ikke lægge meget i, mener Jotam Confino:

»Det er ren politik. Han vil gerne forsikre de vælgere, der er imod våbenhvile, om, at den ikke kommer. Han holder fast i, at han vil have alle gidsler fri og smadre Hamas.«

»Men det kommer ikke til at ske, og det hænger ikke sammen, for han kan ikke få det hele. Men det er hans måde at berolige nogle vælgere.«

Tidligere forhandlinger mæglet af blandt andet Egypten og Qatar om en mulig våbenhvile mellem Israel og Hamas er gentagne gange gået i stå.

Selvom det nuværende forslag ifølge Jotam Confino tegner positivt, kan det dog hurtigt gå den anden vej.

Det kunne være, hvis parterne fremsætter yderligere krav, eller hvis Israel finder ud af, at der eksempelvis kun er fem gidsler tilbage, som er i live.

»Hamas må gå til bekendelse med gidslerne på et tidspunkt, og hvis kun fem er levende, så går Israel ikke med til en aftale.«

»Og så er der våbenhvilen. Der skal kun en person, som skyder inde i Gaza, en raket eller bagholdsangreb til, og så falder det hele til jorden.«

»Men i det store hele – hvis alle godkender – så kan det lykkedes. Det er i hvert fald realistisk.«

Joe Biden har på det kraftigste opfordret både Israel og Hamas til at acceptere forslaget og indlede en aftale.

»Alle, der ønsker fred nu, må hæve deres stemmer og arbejde for at gøre den til virkelighed. Det er på tide, at denne krig slutter,« lød det fra præsidenten.