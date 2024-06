Mikael Bertelsen kan huske en sen aften i Italien, der egentlig siger en del om Mads Brügger.

»Jo mere vi nærmede os den her store villa, jo mere opstemt blev Mads. Det glemmer jeg aldrig,« fortæller han.

Det mangeårige makkerpar var i Napoli for at optage en dokumentarfilm, og i den forbindelse ville de opsøge en mafiaboss i en forstad til den italienske storby.

»Det brød jeg mig ikke særligt meget om. Jeg var slet ikke i stand til at finde de hugtænder frem, og jeg tror faktisk, at det var dér, at jeg definitivt fandt ud af, at jeg ikke var i stand til at lave den slags journalistik … psykisk,« erindrer Mikael Bertelsen:

Mikael Bertelsen har i mange, mange år arbejdet sammen med vennen Mads Brügger i forskellige sammenhænge. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det kræver et særligt mod og en særlig psyke og gøre sig til onde menneskers store problem. Og det er ikke alle, der er i stand til det. Det kræver et særligt mindset.«

Som den »opstemte« Mads Brügger altså i den grad er i besiddelse af. Dengang og i dag.

Og journalisten, chefredaktøren, radiochefen, dokumentaristen etc. er nu atter i fokus for at have taget livtag med såkaldte onde mennesker.

I hele den forgangne uge har TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane' således stjålet alle overskrifter i kortlægningen af, hvordan den kriminelle underverden i Danmark opererer med hjælp af ellers udadtil respekterede advokater, entreprenører og erhvervsfolk.

Med Mads Brügger både bag kameraet og foran som vært for afsløringerne.

En rolle han tidligere har haft i prisbelønnede dokumentarer som 'Cold Case Hammarskjöld', 'Det røde kapel', 'Ambassadøren' og 'Muldvarpen – Undercover i Nordkorea'.

Og Politiken kaldte ham eksempelvis »en af sin generations mest originale journalistiske hjerner« i et 50-års fødselsdagsportræt for to år siden.

Aldrig før har der dog herhjemme været så store efterdønninger – og så stor omtale – som med 'Den sorte svane', selvom Mads Brügger ofte har fået stor anerkendelse i udlandet.

Det er Mads Brügger, der har skabt kontakten til muldvarpen Amira Smajic, der spiller en helt central rolle i 'Den sorte svane'. Foto: TV 2 DANMARK © (copyright TV 2)

Hvilket Mikael Bertelsen aldrig har forstået.

»Jeg har egentlig undret mig over, at der i Danmark ikke blev et større ramaskrig, da han dokumenterede, at man kunne få bloddiamanter ud af Afrika, eller at Nordkorea byttede olie for våben og narko,« siger den mangeårige ven og arbejdsmakker:

»I udlandet har folk virkelig set historierne, der blev fortalt om Nordkorea eller Afrika, og det har da generet mig, at folk ikke kiggede på det med samme briller i Danmark.«

Mikael Bertelsen tilføjer: »Det gør de nu.«

Og nok ikke mindst fordi 'Den sorte svane' foregår i danskernes egen andedam.

Det samme kommer man ind på hos Soundvenue, hvor skribenten Jakob Ludvigsen konstaterer, at der nok er mange danskere, der først med 'Den sorte svane' stifter bekendtskab med Mads Brüggers evner som dokumentarist.

»Til dem må man bare sige: Der er mange kæberaslere i vente. Bag sig trækker Mads Brügger et spor af dokumentarfilm og -serier med så vanvittige twists, at man dårligt tror sine egne øjne,« lyder det her:

»Hver gang man tror, Brügger har overgået sig selv, kan det åbenbart godt blive vildere.«

Mads Brügger og Mikael Bertelsen har sammen stået i spidsen for Radio24syv. Foto: Søren Bidstrup

Det er 'Den sorte svane' altså seneste eksempel på.

Men hvad med Mads Brügger selv. Hvordan tager manden, der altid har mange projekter i gang på samme tid, virakken?

Det har vennen Mikael Bertelsen et bud på.

»Jeg tror, at han for længst er stukket af. De andre gange, han har været i vælten, har jeg oplevet, at han allerede er videre,« lyder det.