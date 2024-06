Alle, der har været på charterferie, kender og hader dem:

De der emsige typer, der smider deres håndklæder på liggestolen ved poolen om morgenen og spærrer de bedste pladser i timevis, inden de selv indfinder sig et stykke oppe af dagen.

Selvom de fleste kan blive enige om at ønske dem hen, hvor peberet gror, dukker de alligevel op på alle de store hoteller sommer efter sommer.

Nu har hotelejere og direktører på den spanske ferieø Mallorca fået nok af 'håndklædemafiaen.'

Ifølge den norske avis Dagbladet tager hotellerne nu nye midler i brug for at komme problemet til livs.

Man fjerner simpelthen håndklæder, der bliver lagt på liggestolene før klokken otte om morgenen.

»Vi ønsker at stoppe uskikken med at optage solsengene før, de skal bruge dem,« siger hoteldirektør Diego Martinez ved Sunprime Pollensa Bay i Alicante.

Hotellet er kendt af mange nordiske gæster, som rejser med Ving eller Spies.

»Vi har sat et skilt på en række parasoller og skal have flere sat op om kort tid. Her kommer vi med en klar henstilling til gæsterne: 'Reserver ikke solsenge ved hjælp af håndklæder eller andre private ejendele, hvis du ikke skal bruge solsengen med det samme,'« siger Martinez.

Han forklarer, at de fleste gæster har taget godt imod tiltaget.

»Der er altid nogen, som bliver utilfredse. Det er en udfordring med dem, som bruger solsengene et par timer om formiddagen for derefter at blokere den med håndklædet, mens de går op på deres værelse for at sove lidt.«

»Vi forsøger at finde gode løsninger, og så lever vi med, at en eller anden bliver misfornøjet. Det opvejes af de rigtig mange positive tilbagemeldinger,« siger hoteldirektøren.