I en undersøgelse svarer hver femte tysker, at de ville foretrække et landshold med flere hvide spillere.

9 ud af de 27 spillere i det tyske fodboldlandsholds EM-bruttotrup har migrationsbaggrund, og hver femte tysker mener, at det er for mange.

I en rundspørge bestilt af tv-stationen WDR bliver et repræsentativt udsnit af befolkningen blandt andet spurgt, om de ville foretrække flere hvide spillere på landsholdet. Det har 21 procent svaret ja til.

Landsholdsspilleren Joshua Kimmich ryster på hovedet.

- Dem, der er vokset op med fodbold, ved, at det her er absolut nonsens. Fodbold er et godt eksempel på, hvordan man forener forskellige nationer, hudfarver og religioner, siger han ifølge Kicker.

- Jeg ville savne rigtig mange medspillere meget, hvis de ikke var her. Jeg mener, at det er racistisk. Det er der slet ikke plads til hos os, fastslår han.

Bayern München-profilen kritiserer ikke kun resultatet af rundspørgen. Han undrer sig også over, at den overhovedet er blevet foretaget.

- Når man tænker på, at vi står lige foran et EM på hjemmebane, så finder jeg det absurd overhovedet at stille sådan et spørgsmål.

- Og når man samtidig ser, hvordan stemningen omkring holdet har udviklet sig siden marts, og hvordan befolkningen glæder sig til turneringen, så er det ganske enkelt kontraproduktivt, siger Joshua Kimmich.

Rundspørgen er en udløber af en ny dokumentar med titlen "Einigkeit und Recht und Vielfalt", der undersøger, hvordan andelen af landsholdsspillere med migrationsbaggrund har udviklet sig.

Her fortæller tidligere og nuværende landsholdsspillere, at de gennem årene er blevet mødt af racisme.

- Det ville vi ikke bare videregive som anekdoter, men bygge det på data, forklarer tv-stationen WDR's sportschef, Karl Valks, om baggrunden for undersøgelsen.

- Vi er selv bestyrtede over, at resultaterne er, som de er, men det er også et udtryk for den sociale situation i Tyskland i dag, siger han.

Det tyske landshold, hvis anfører Ilkay Gündogan er født i Gelsenkirchen af tyrkiske forældre, møder mandag Ukraine i den næstsidste testkamp før EM.

/ritzau/