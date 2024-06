Clara Tauson er som forvandlet.



Efter flere års skadesmareridt er den danske tennisstjernes fysik nemlig bedre end nogensinde før.

Og spørger man stortalentet, så skyldes det særligt én person, der rejser med rundt – når der altså er penge til det.

Danskerens fysioterapeut, Gorm Alex Petersen, har i hvert fald været med til at udføre mirakler den seneste uge i Paris, hvor Clara Tauson er klar til fjerde runde ved French Open.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Han er fuldstændig vanvittig og megaskør, og han har ikke noget problem med, at vi omtaler ham sådan,« fortæller tenniskometen til B.T. og resten af den danske presse efter fredagens sejr, inden hun fortsætter:

»Gorm er meget positiv og har en dejlig personlighed. Jeg har arbejdet med ham i noget tid. Han kender mig, og jeg kender ham. Så det er befriende at have ham med her (i Paris, red.), og det har også hjulpet mig med at blive gjort klar til i dag (fredag, red.).«

Kan du uddybe det?

»Ja, altså...jeg får behandling om morgenen, inden kampe og lige efter. Normalt skal man igennem WTA-fysioterapeuterne, som også er dygtige, men der er bare ventetid, og man kan ikke altid få det, som man gerne vil have det. De har også et travlt program. Så at have den her frihed, det gør en kæmpe forskel.«

Det er dog ikke, fordi Clara Tausons fysik ikke ligefrem er blevet testet i den franske hovedstad.

Adskillige regnvejrsafbrydelser og et kaotisk kampprogram har nemlig været med til at presse hendes krop til det yderste.

Men det betyder intet, når fysioterapeuten står klar til at hjælpe på alle døgnets timer.

Og det er da også én af årsagerne til, at Tauson virker til at have ramt et fysisk overskud, vi ikke har set lignende fra hende.

»Hun er toptunet og fit. Det giver noget ro, når hun ved, at hun kan give den fuld gas, fordi Gorm jo bare er en troldmand,« lyder det fra danskerens træner, Lars Christensen.

Clara Tauson skal forsøge at forlænge sit ophold i Paris, når hun søndag møder den tunesiske stjerne Ons Jabeur i fjerde runde.

Du kan følge opgøret live på bt.dk.