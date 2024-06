Billetportalen TicketMaster er blevet udsat for et omfattende hackerangreb.

Og det er kundernes data, der bliver holdt som gidsel.

Det skriver Independent.

Hackergruppen The ShinyHunters kræver 400.000 engelske pund svarende til omkring 3,5 millioner danske kroner – ellers sælger de Ticketmasters data.

Ifølge mediet har gruppen fået adgang til 560 millioner af billetportalens kunders navne, adresser, telefonnumre og betalingsoplysninger, som hackergruppen tilbyder på 'the dark web'.

I en indgivelse til de amerikanske myndigheder skriver selskabet bag TicketMaster.

»Den 27. maj 2024 tilbød en kriminel trusselsaktør, hvad der påstås at være virksomhedens brugerdata, til salg via det mørke web,« skal man blandt andet have skrevet – og dermed bekræftet angrebet.

Men TicketMaster er ikke de eneste, som hackergruppen tilsyneladende har ramt.

Også den internationale storbank Santander er også blevet ramt af et hackerangreb – angiveligt af ShinyHunters, skriver BBC.

Her skal gruppen have skaffet sig adgang til 30 millioner menneskers bankoplysninger.

Gruppen skal også have fået adgang til bankens ansattes oplysninger, og hvis banken vil købe oplysninger tilbage skal de hoste op med omkring 14 millioner kroner.

B.T. har rakt ud til TicketMaster for at finde ud af, om det rammer danske brugere.

De er ikke vendt retur på henvendelsen.