Flere politikere erklærer sig nu »dybt bekymrede« og kræver svar fra Venstres formand, Troels Lund Poulsen.

Det sker efter B.T.s afsløringer af Venstres EU-kandidat Alexandra Sashas forbindelser til prorussiske netværk.

Afsløringer, der torsdag førte til, at hun trak sig fra politik, og som vækker opsigt blandt flere politikere.

»Jeg tror ikke, at denne situation er opstået bevidst. Men netop det er jo bekymrende. Hvad har de overhovedet vidst? Hvordan har forløbet kørt? Jeg vil gerne have svar fra Troels Lund Poulsen og Venstre på, hvad de har vidst om de her forbindelser, som er kommet frem,« lyder det således fra Liberal Alliances politiske ordfører, Sólbjørg Jakobsen.

Hun er »dybt bekymret« over, at et regeringsparti har opstillet en kandidat med tætte forbindelser til prorussiske og Putinvenlige netværk. En kandidat, der endda er førstesuppleant til både Folketinget og Frederiksberg Byråd.

»Jeg håber, at det her giver anledning til selvrefleksion i Venstre,« siger Sólbjørg Jakobsen.

Også Anders Vistisen, Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet og spidskandidat til EU-valget, er rystet.

»Det er helt vanvittigt. Det er en katastrofe, at Venstre ikke har foretaget ordentlige baggrundstjek af deres kandidater. Dybt betænkeligt,« siger Anders Vistisen.

Ved du noget om sagen? Så skriv til journalist Claes Theilgaard på clth@bt.dk eller ring på +45 71 11 94 14.

Han mener, at det er en skærpende omstændighed, at en anden Venstre-kandidat,Ulla Tørnæs, også har været centrum for afsløringer om russiske forbindelser:

»Den her skandale kommer på baggrund af, at der allerede er en anden kandidat fra Venstre, hvis mand er blevet afsløret i at have økonomiske forbindelser til Rusland.«

Anders Vistisen tilslutter sig kravet om, at Troels Lund Poulsen og Venstre fortæller, hvad de vidste om Alexandra Sashas russiske forbindelser.

Også hos Socialdemokratiets EU-kandidat Magnus Barsøe vækker sagen bekymring.

»Noget tyder på, at Putins tentakler nu vikler sig hele vejen ind i det danske demokrati. De ting, som I har optrevlet, er dybt, dybt bekymrende,« siger han til B.T.

Magnus Barsøe mener, at det er godt, at Alexandra Sasha er endt med at trække sig fra valgkampen og dansk politik i det hele taget.

»Hvis jeg som socialdemokrat så, at en kandidat på vores liste havde den samme slags forbindelser, ville jeg også ønske, at kandidaten trak sig. Den slags vil jeg meget nødig associeres med,« siger han.

B.T. har forsøgt at få et interview med både Troels Lund Poulsen og Alexandra Sasha.

Det har ikke kunnet lade sig gøre.

Venstres pressetjeneste henviser dog til en skriftlig kommentar fra Troels Lund Poulsen, som de gav til B.T. torsdag.

»Overfor Venstre har hun hele tiden udtrykt sin fuldtonede opbakning til Ukraine og det ukrainske folks frihedskamp, men hun mener, at hendes person nu skygger for vores valgkamp og Venstres politik. Derfor har hun nu valgt at trække sig fra politik. Det har jeg stor forståelse for, og jeg synes, det er en klog beslutning,« lyder det fra Troels Lund Poulsen i denne kommentar.

Her ses Alexandra Sasha i selskab med Boris Titov, der er en del af den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds. Vis mere Her ses Alexandra Sasha i selskab med Boris Titov, der er en del af den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

B.T. har de seneste dage afsløret, at Alexandra Sasha blandt andet har haft en central rolle i European Russian Forum.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert Flemming Splidsboel har karakter af at være et prorussisk og Putinvenligt »påvirkningsforum.«

Sasha har været repræsentant og bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Hun har desuden deltaget i flere møder i regi af forummet. Møder, der blev arrangeret af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet, Tatjana Ždanoka, som tidligere i år blev afsløret i at have virket som agent for den russiske efterretningstjeneste FSB.

Derudover har B.T. afsløret, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Ifølge The Anti-Corruption Foundation fungerer Titov som Putins stråmand og er involveret i korruption i forbindelse med Putins ejendomme.

B.T. kunne også afdække, at Alexandra Sasha i en valgtest gav udtryk for, at EU ikke skulle donere de nødvendige våben til Ukraine.

Læs mere om den sag her.