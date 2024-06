29-årige Bren Orton har i årevis været kendt som en af kajaksportens allerbedste - men nu er han død efter en tragisk ulykke.

Ulykken fandt sted 16. maj, da han blev fanget på en tur på Maggioresøen i Italien med en række andre kajakroer. Siden da har han været forsvundet.

Indtil for få dage siden, da han blev fundet af lokale fiskere på grænsen mellem Italien og Schweiz.

»Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vores ven og ambassadør Bren Orton ikke længere er med os,« lyder det fra en af hans sponsorer, Pyranha Kayaks, ifølge BBC.

Orton var kendt for at dyrke den mere ekstreme form for kajak, og i 2019 satte han britisk rekord for det højeste udspring fra et vandfald. Det skete i Mexico.

Britten havde gennem årene opbygget en stort netværk af følgere på sociale medier, der ivrigt fulgte med i hans mange eventyr.

Sky Sports betegner ham som en legende, og reaktionerne på hans tidlige og tragiske død har været mange.

Foruden at være professionel kajakroer underviste han også i sporten.