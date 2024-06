Chile skal være en part i sagen ved Den Internationale Domstol, hvor Sydafrika anklager Israel for folkedrab.

Chile tilslutter sig Sydafrika i sagen ved Den Internationale Domstol (ICJ), hvor Sydafrika har indklaget Israel for folkemord.

Det sagde Chiles præsident, Gabriel Boric, lørdag i en tale til landets parlament, skriver nyhedsbureauet AFP.

Her fordømte præsidenten "den katastrofale humanitære situation" i Gaza og opfordrede til en "hård reaktion fra det internationale samfund".

- Chile bliver en part i og støtter den sag, som Sydafrika har fremlagt mod Israel for Den Internationale Domstol i Haag, sagde Boric.

Præcis hvordan Chile vil indgå som part, fremgår endnu ikke.

Israel har ikke kommenteret udmeldingen.

ICJ er i gang med at behandle klagen fra Sydafrika.

Indtil videre er der blevet indført "foreløbige foranstaltninger", der beordrer Israel til at gøre alt, landet kan for at forhindre et folkedrab i krigen mod Hamas.

I sidste uge meddelte ICJ Israel, at landet øjeblikkeligt skal "indstille sin militære offensiv i Rafah".

Før Israels offensiv i Rafah, som ligger i den sydlige del af Gaza, lød det fra FN, at op mod 1,4 millioner mennesker havde søgt ly i byen.

Siden da er omkring en million mennesker ifølge UNRWA, som er FN's Organisation for Palæstinensiske Flygtninge i Mellemøsten, flygtet derfra.

Israels finansminister, Bezalel Smotrich, udtalte allerede samme dag som meddelelsen fra ICJ, at Israel ikke vil acceptere, hvad den øverste FN-domstol er nået frem til.

- Ingen magt på Jorden vil stoppe Israel i at beskytte sine borgere og at gå efter Hamas i Gaza, sagde han.

Chile har anerkendt en selvstændig palæstinensisk stat siden 2011. Gabriel Boric har tidligere sagt, at krigen i Gaza "ingen berettigelse" har, og at den er "uacceptabel".

/ritzau/