En YouTube-type og en snart 60-årig pensioneret bokser i en boksering.

Det er, hvad der var på tapetet 20. juli i Arlington, Texas senere på sommeren.

Men Jake Paul og Mike Tyson kommer ikke i aktion i showkampen alligevel, lyder det i en pressemeddelelse.

Opgøret er nemlig blevet udsat som følge af helbredsproblemer hos Mike Tyson.

Det er ikke længe siden, at en af verdenshistoriens mest frygtede boksere fik det dårligt på et fly, hvor en ambulance ventede på ham ved landingen.

Og det har fået lægerne til at advisere ham om at tage den med ro.

»På grund af mine problemer med mavesår er jeg blevet rådgivet af mine læger til at træne mindre de næste uger for at komme mig helt. Min krop er overordnet set i bedre form, end den var i 1990erne, og jeg vil snart være tilbage i træning igen,« lyder pressepropagandaen fra Tyson ifølge NBC.

Hvornår den nye kamp skal bokses, bliver først offentliggjort 7. juni.

57-årige Tyson stoppede karrieren i 2005. Fra 1987 til 1990 var han ubesejret verdensmester.

Senere fulgte en voldtægtsdom og adskillige kontroverser både i ringen og i hans personlige liv.