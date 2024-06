KATJIIING!

Clara Tausons pengepung vokser sig større og større ved French Open.

Den danske tenniskomet er nemlig allerede sikret 1,9 millioner kroner i præmiepenge, efter hun har booket billet til fjerde runde. Og herfra stiger beløbet kun mere og mere for hver runde.

Hun har dog ikke tænkt ret meget over den store pengesum, hun med garanti kommer hjem med.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Og i første omgang er det da heller ikke, fordi hun skal ud og investere pengene i noget helt vildt, understregede hun fredag på et pressemøde i Paris.

»Jeg tror lige, vi skal starte med at betale regninger,« lød det grinende fra danskeren, inden hun fortsatte:

»Jeg fokuserer egentlig bare på mit tennis. Det med pengene kommer, hvis man vinder kampe. Men jeg er da ikke færdig endnu, og jeg håber da heller ikke, jeg er færdig efter næste runde.«

Danskeren har flere gange talt åbent om, at det har knebet med økonomien de seneste par år, eftersom adskillige skader satte en brat stopper for indtjeningsmulighederne i en lang periode.

Og derfor påpegede hun da også, at der stadig er et lille økonomisk efterslæb, der skal tages hånd om

»Jeg har ikke nogen planer med pengene. Der har været et sort hul i nogle år, der nok lige skal fyldes,« nåede danskeren lige akkurat at svare, inden hun pludselig fik noget, der mest af alt mindede om et mindre grineflip.

»Så jeg tænker, jeg starter dér, og så må mine forældre finde ud af, hvad de skal bruges på. Jeg håber på at kunne tjene en masse penge i fremtiden,« lød det videre, da hun stoppede med at grine.

Det varede dog ret ikke længe.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

For på et opfølgende spørgsmål om fordelingen af præmiepengene i danskerens team, der består af træner Lars Christensen og fysioterapeut Gorm Alex Petersen, startede grineflippet igen.

Her indrømmede hun nemlig, at hun på ingen måde har styr på de økonomiske aftaler, som der bliver lavet i hendes lejr.

Og det hylede hende åbenbart helt ud af den.

»Det ved jeg ikke. Sådan noget ved jeg slet ikke. Det sætter jeg mig ikke ind i, så det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg har ikke noget svar. Der står sikkert et eller andet i kontrakten,« afsluttede hun.

Clara Tauson skal søndag forsøge at spille sig videre til kvartfinalen ved French Open, når hun møder Ons Jabeur, der ligger nummer ni på verdensranglisten.

Du kan følge braget live på bt.dk.