En hedebølge, der har præget et seks uger langt maratonvalg i Indien, har kostet flere personer livet.

På det indiske parlamentsvalgs sidste dag, lørdag, har 33 personer i en enkelt delstat mistet livet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De 33 personer har arbejdet i forbindelse med valget i den nordlige indiske delstat Uttar Pradesh, oplyser en embedsmand.

Valget i Indien har været præget af ekstrem varme med temperaturer langt over 40 grader flere dage.

Lørdag blev der målt 48 grader mange af de steder, hvor vælgerne kunne stemme. Og tidligere på ugen nåede termometeret på en målestation i en forstad til New Delhi op på 52,3 grader.

Pårørende til de omkomne i den indiske delstat bliver kompenseret med 1,5 millioner indiske rupees, hvilket svarer til omkring 123.000 kroner.

Det oplyser Navdeep Rinwa, der står i spidsen for valgorganiseringen i delstaten Uttar Pradesh.

De omkomne arbejdede blandt andet som sikkerhedsvagter og rengøringspersonale.

Rinwa oplyser også, at en person, der var mødt op for at stemme i byen Ballia, mistede bevidstheden i køen og faldt om.

- Vælgeren blev fragtet til hospitalet, hvor han blev erklæret død ved ankomsten, siger Rinwa.

Der har været yderligere meldinger om dødsfald i forbindelse med valget. Hvor mange, der har mistet livet på grund af varmen, er uvist.

De sidste stemmer ved Indien parlamentsvalg blev afgivet lørdag.

Og ifølge en sammenskrivning af en række exitpolls fra tv-stationen NDTV står premierminister Narendra Modis alliance til at få flertal i parlamentets underhus.

På det sociale medie X gav Narendra Modi lørdag udtryk for, at han tror på sejren.

- Jeg kan med sikkerhed sige, at rekordmange indere har stemt for at genvælge NDA-regeringen, skrev Narendra Modi blandt andet.

Stemmerne ventes at være talt op tirsdag 4. juni.

