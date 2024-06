Først og fremmest en vigtig meddelelse:

Sætter du pris på sol og varme, så husk at gå udenfor og få det hele med denne søndag.

»Hvis man er til dette sommerlige vejr, er det om at nyde dagen i dag, for den næste sommerdag ser ikke ud til at være lige om hjørnet igen herefter,« som Anja Bodholdt, vagthavende meteorolog hos DMI, konstaterer:

»I den kommende uge vil vi alle mærke en markant ændring i vejret.«

Her kommer således en svag koldfront ind over landet (fra nordvest).

Og det betyder ikke bare, at vejret i perioder vil blive ret blæsende kombineret med byger og regn – det betyder også, at det er slut med temperaturer over 20 grader.

Hvilket bringer os tilbage til søndagen, der altså bliver sidste omgang med de højere varmegrader.

Som lørdag bliver der 20-25 grader over det meste af landet.

På grund af et vindskifte vil temperaturen i Vestjylland dog være lidt lavere, 15-20 grader.

Meteorolog Anja Bodholdt kalder det dog i en skriftlig kommentar for »en flot søndag, der igen byder på masser af sol«.

I Jylland ligger der dog fra morgenstunden et lag skyer de fleste steder, men de forventes at forsvinde i løbet af morgenen eller formiddagen.

Som lørdag kan eftermiddagen og aftenen ligeledes byde på byger, der endda kan være med torden.

Men på den anden side: Vi kan lige så godt begynde at vænne os til det.