Fra sydkoreansk side er man ikke i tvivl.

Nordkorea har overtrådt reglerne for den mangeårige våbenhvile mellem landene.

For lørdag aften er mere end 600 balloner sendt ind over grænsen fra nord – 'ladet' med store poser fyldt med skrald. Det skriver nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Da de mellem kl. 20 og kl. 22 nærmede sig hovedstaden Seoul blev der sendt sms'er ud til indbyggerne med advarsler om, at der var registreret »uidentificerede objekter« i luften. I videoen øverst i artiklen kan man se balloner, der ankommet til den sydkoreanske by Ilsan

Militæret undersøger indholdet af poserne, iført beskyttelsesdragter. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Militæret undersøger indholdet af poserne, iført beskyttelsesdragter. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Det skete også i flere andre provinser.

Samtidig advarede militæret borgerne om, at de skulle passe på nedfaldende genstande og ikke røre ved noget.

Det viste sig dog hurtigt, at der 'kun' var tale om skrald som cigaretskod, tøjstumper, plastik og papiraffald.

Militæret har dog alligevel gennemført en større eftersøgning for at finde samtlige balloner og indholdet i poserne.

Der var tale om relativt harmløst skrald, som cigaretskod. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der var tale om relativt harmløst skrald, som cigaretskod. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Og den sydkoreanske forsvarsminister, Shin Won-sik, har søndag under et møde med USAs forsvarsminister, Austin Lloyd, fortalt, at man mener, at skraldeangrebet overtræder reglerne for den våbenhvile, der har eksisteret siden 1953.

Det er kun få dage siden, at Nordkorea gjorde noget lignende. Dengang var der dog også afføring i poserne under ballonerne.

Fra nordkoreansk side har man ikke lagt skjul på, at ballonerne er sendt afsted som en reaktion på det, der er blevet kaldt sydkoreanske aktivisters »hyppige spredning af foldere og andet affald« i grænseområdet mellem landene.

Sydkoreas nationale sikkerhedsråd skal mødes søndag, hvor man vil beslutte, om man som modsvar skal genoptage en gammel praksis med at sende propaganda til Nordkorea via kæmpe højttalere ved grænsen.

Det var noget, man ellers stoppede med for en håndfuld år siden.