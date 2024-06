B.T. tager hver uge temperaturen på de kendtes indkøbsvaner.

I denne uge 'Sommerdahl'-skuespiller Laura Drasbæk, der især har et anstrengt forhold til en af de danske supermarkedskæder.

Til hverdag handler jeg altid i …



»Kvickly. Det er den, der er tættest på, hvor jeg bor, som stadig har rimelig meget at byde på. Og så Nemlig.com, fordi jeg er pissedoven og har en teenagedreng, der bor hjemme, som æder helt vildt meget.«

Hver uge handler jeg for cirka …

»Jeg tror, jeg køber ind for 1.500 kroner.«

I mit køleskab finder du altid …



»Fløde og bacon til mit barn. Jeg bruger også fløden. Og kokosvand, og havremælk til min kaffe. Jeg laver sådan nogle smoothies om morgenen, hvor jeg putter kokosvand i.«

Når jeg går i supermarkedet, impulsshopper jeg næsten altid …

»Lakridser. Stærke og salte. Jeg ryger altid lige i med begge ben ved kassen.«

Jeg kunne aldrig drømme om at bruge penge på …

»Umiddelbart vil jeg købe alt, men jeg prøver at holde mig fra sådan nogle færdiglavede retter. Jeg laver måske kun varm mad et par gange om ugen, og ellers vil jeg hellere spise rugbrød end et eller andet færdiglavet.«

Mit forhold til tilbudsvarer er …

»Jeg går ikke efter tilbudsvarer. Jeg køber altid det samme. Den samme mælk, samme ymer, samme ost. Fordi det skal overstås. Jeg synes, det er så kedeligt at købe ind.«

Mit favoritsupermarked er …

»Det var selvfølgelig Irma. Nu er det Meny.«

Til gengæld sætter jeg aldrig mine ben i …

»Den der forfærdelige 365 discount. Fuck, hvor er den grim altså. Hvorfor skal det hele være discount? Et supermarked, der hedder noget med discount – det gider jeg simpelthen ikke gå ind i.«

Det putter jeg i indkøbskurven, hvis det skal være ekstra lækkert …

»Mango, hvis det er i sæson og ellers After Eight chokolade.«

Det putter jeg i indkøbskurven, når det skal gå virkelig stærkt …

»Rugbrød, avocadoer og mælk.«

Se Laura Drasbæk fortælle om sine indkøbsvaner i videoen øverst.

