Tesla tilbagekalder flere end 125.000 biler for at få styr på et advarselssystem, som ellers kan øge risikoen for at komme til skade i en kollision.

Det er amerikanske ABC News, som fortæller, at tilbagekaldelsen gælder forskellige udgaver af Tesla Model S, Model X, Model 3 og Model Y.

Årsagen til tilbagekaldelsen er et problem med et advarselssystem på sikkerhedsselerne i bilerne.

Systemet skal sørge for at advare bilens fører og passagerer, hvis ikke sikkerhedsselen er spændt.

Men ifølge amerikanske myndigheder kommer systemet i de pågældende biler ikke med advarslerne, når det skal, hvilket ellers er et krav i de amerikanske sikkerhedsregler.

Tesla har selv identificeret 104 garantikrav fra kunder i forbindelse med problemet, lyder det fra de amerikanske myndigheder.

Men Tesla kender ikke til, at problemet skulle have ført til kollisioner, dødsfald eller tilskadekomst.

Det er Teslas plan, skriver ABC News, at man vil gennemføre en OTA-softwareopdatering uden beregning for at reparere problemet i juni.

Natten til fredag satte Tesla prisen voldsomt ned på både Tesla Model Y og Model 3, og dermed slår elbilgiganten tilbage mod rivalerne efter et faldende salg.

