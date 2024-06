Da Maiken Hollænder Larsen for nylig stod på Valby Station, bemærkede hun en ældre herre.

Manden kom – trods den fremskrædne alder – slæbende og smilende med to kufferter og gik direkte mod elevatoren, der skulle fragte ham ned på perronen.

Men da den ukendte mand nåede hen til elevatoren, ændrede han pludselig udtryk.

»Han så pludselig meget ulykkelig og magtesløs ud,« fortæller Maiken Hollænder Larsen.

Kort efter forstod hun hvorfor.

For da Maiken selv gik over til elevatoren, så hun et skilt, hun har set alt for mange gange.

Elevatoren var ude af drift.

»Jeg så ikke, hvad manden med kufferterne gjorde, men jeg stod der også med en tvillingebarnevogn og måtte tage bussen i stedet for. Det er en kæmpe frustration, og det er sket så mange gange de seneste år,« fortæller Maiken Hollænder Larsen.

B.T. kunne lørdag fortælle, at lange ventetider på DSB's elevatorer er et generelt og tilbagevendende problem, der frustrerer masser af pendlere.

Spørger man den statsejede virksomhed, er der dog en særlig grund til problemet.

»Først vil jeg beklage og sige, at vi er meget kede af det her, fordi DSB jo skal være for alle. Når det så er sagt, så har vi en udfordring med, at vores leverandører har svært ved at skaffe reservedele i god tid. En gang imellem skal reservedelen også specialfremstilles, fordi elevatorerne er så gamle,« udtaler Lars Gøtke, der er underdirektør i DSB Ejendomme.

Det her har jo været et problem længe, og ofte er elevatorerne nede i flere uger eller måneder. Kunne man ikke sørge for at købe et større parti af de her reservedele ind?

»Åbenbart ikke. Det er en diskussion, som vi har med vores leverandør. Nu har vi besluttet, at vi kigger ind i et moderniseringsprogram, så de her elevatorer på Valby Station bliver mere driftsikre.«

Hvornår kommer det til at ske?

»Jeg har ikke datoen på det. Det bliver i indeværende år.«

Men kan du forstå, at folk undrer sig, når elevatorer eksempelvis på private arbejdspladser og i lejlighedskomplekser bliver fikset hurtigt, samtidig med at jeres ofte er nede i én eller flere måneder?

»Prøv at hør her - det forstår jeg sagtens. Og vi beklager det dybt - vi har en dialog med vores leverandør for at gøre det bedre. Det ændrer dog ikke på fakta, og nu kigger vi ind det her, hvor vi kommer til at stå et bedre sted. Og det er jo netop læringen af det her - altså at vi skal bruge flere penge på vedligehold af de her elevatorer.«

Jeg bliver nødt til at gentage: Det her har været et problem i lang tid, så den læring, som du taler om - hvornår er den kommet?

»Det er en læring, som vi har gjort os tidligere i år. Processen kører nu og der kommer en periode nu, som er lidt dum og rodet, men det bliver bedre.«

Men nu spørger jeg bare: Der kommer en lidt dum periode, siger du. Lige nu har den ene elevator været nede i over to måneder. Kunne man så ikke nu sige: Denne gang bestiller vi denne her fem af de her reservedele, så vi kan løse problemet på én dag, næste gang det sker?

»Jeg kan ikke svare konkret på det, fordi det er forskellige reservedele, der går i stykker, da det er elevatorer af gammel dato.«

Men kan der være så mange forskellige dele, at man ikke kan bestille det hjem?

»Ja, det kan der.«

Så du siger til mig, at det er umuligt at sige: ‘Vi har de her fem - syv reservedele, der statistisk set ofte er problemet. Dem bestiller vi flere af.’

»Jo, det kan du godt, men jeg kan ikke svare konkret på det. Vores leverandører har selvfølgelig reservedele liggende, men hvis det er en af de ikke gængse, så kommer der jo noget ventetid, og det er givetvis det, der er sket på Valby.«

Så spørger jeg på en anden måde: Vi er enige om, at det her har været et problem længe, og det lyder til, at man hver gang har behandlet et elevator-nedbrud, som var det første gang, det var sket. Hvorfor har man ikke sagt: ‘De her elevatorer bliver ved med at gå i stykker på skift, og hver gang skal vi vente på reservedele i uger eller måneder. Kan vi måske bestille et større parti?’

»Der har vi så åbenbart troet på, at vi kunne vedblive med at reparere på dem, og der har vi så taget den konklusion nu, at der skal noget mere til, og så kan du sige: Kunne vi have fundet ud af det for et par år siden? Det kan jeg ikke svare dig på. Det ændre ikke på fakta, men det bliver ændret nu.«