Der er fortsat krise i det britiske kongehus – især mellem de to brødre, prins William og prins Harry.

De ville ellers få muligheden for at mødes ved årets overklassebryllup i Storbritannien i begyndelsen af juni, men prins Harry har meldt fra. Og det vækker opsigt.

»Det er en meget, meget eksklusiv gæsteliste, og jeg tror, at mange i det britiske high society ville give deres højre arm for at få sådan en invitation,« forklarer Lone Theils, der er forfatter, journalist og tidligere korrespondent i Storbritannien i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor der i denne uge er fokus på krisen i det britiske kongehus.

De to kongelige brødre var ellers begge blevet inviteret til bryllup hos Englands 12. rigeste mand, Hertugen af Westminster, Hugh Grosvenor.

Hugh Grosvenor ses her, som den anden fra venstre. Yderst til højre står prins William. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Hugh Grosvenor ses her, som den anden fra venstre. Yderst til højre står prins William. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Hans familie har gennem generationer været utrolig tæt på det britiske kongehus, og den 33-årige hertug er en nær ven af både prins William og prins Harry.

Faktisk er han gudfar til både prins George og prins Archie, mens hans egen gudfar er den engelske kong Charles.

Grosvenor har en formue på 82 milliarder kroner og er fra en magtfuld familie, der er Englands største jordbesidder.

Han ejer godset Eaton Hall syd for Liverpool, men ejer også noget meget dyr jord i London-området. Hans kommende kone, Olivia Belazu, sælger eksklusive fødevarer.

Det forventes, at både kong Charles og dronning Camilla vil deltage i brylluppet, der finder sted den 7. Juni.

Men det bliver altså uden prins Harrys deltagelse.

»Der er to udlægninger af, hvorfor Harry ikke kommer,« forklarer Lone Theils i 'Kongehuset bag kulissen’.

Hør de to forklaringer på, hvorfor prins Harry ikke deltager i brylluppet, i denne uges udgave af 'Kongehuset bag kulissen', hvor du også kan høre en opdatering om prinsesse Kates tilstand, og hvilken ny branche hertuginde Meghan har kastet sig over.

