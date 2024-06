Den omstridte Ahmadinejad vil stille op til præsidentvalg, efter præsident Raisis død i helikopterstyrt.

Med mindre end en måned til Irans præsidentvalg har den tidligere præsident i landet Mahmoud Ahmadinejad meldt sit kandidatur.

Det oplyser iransk stats-tv, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ahmadinejads ønske om at blive Irans nye præsident, efter at præsident Ebrahim Raisi omkom ved en helikopterulykke i et tåget bjergområde i det nordlige Iran, afventer stadig godkendelse fra Irans øverste leder, Ali Khamenei.

Khamenei har det afgørende ord i alle vigtige spørgsmål i Iran og bestemmer langt hen ad vejen, hvem der kan stille op.

Komitéen Vogternes Råd skal godkende Ahmadinejads kandidatur, før det bliver en realitet.

Den endelige kandidatliste offentliggøres den 11. juni.

/ritzau/