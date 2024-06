Real Madrid har vundet Champions League for 15. gang!

Det står klart efter en 2-0-sejr over Borussia Dortmund i finalen. Du kan læse B.T.s dom over kampen herunder.

Hvad gør man, når man kæmper om at vinde titlen som verdens bedste fodboldspiller?

Ja, så scorer man da bare i Champions League-finalen.

Det er præcis, hvad Vinicius Junior gjorde i aftenens finale, da han bankede sømmet i Dortmund-kisten med scoringen til 2-0.

Det var heldigt for brasilianeren, at han overhovedet var på banen, for allerede efter 40 minutter kunne han have været vist ud for film. Men han slap allernådigst for sit andet gule kort.

Vinicius Junior har nu vundet to Champions League-trofæer. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix

Av, av, av …

Den aflevering vil hjemsøge Ian Maatsen de næste mange dage.

Ved 2-0-målet modtager han bolden på venstrekanten og forsøger at aflevere den ind mod midten.

Men den bliver opsnappet af Jude Bellingham, der nemt kan sende bolden videre til Vinicius Junior, som stensikkert banker den i kassen.

Det blev en dyr fejl for hollænderen. Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

Dortmund-spillerne vil ærgre sig gule og grønne, når de lægger sig på hovedpuden i aften.

De var klare underdogs, men kom ud til kampen som lyn og torden, og havde flere store chancer for at bringe sig i front.

Men for at vinde fodboldkampe kræver det, at man griber sine muligheder, og dét formåede Dortmund-spillerne ikke.

Og når modstanderen så tilmed hedder Real Madrid, ja så er der ikke plads til sløseri.

Kampen havde kun været i gang i 30 sekunder, før der opstod dramatik på grønsværen.

To baneløbere fandt vej ind på græsset, og nåede at løbe rundt længe og tage selfies med spillerne, uden der skete noget som helst.

Vagterne stod og snorksov, og var slet ikke opmærksomme, hvilket resulterede i, at spillerne selv måtte hjælpe med at stoppe baneløberne.

Det var simpelthen skandaløse scener.

Marcel Sabitzer måtte træde til og lege vagt. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Det var det for denne sæson.

Både Borussia Dortmund og Real Madrid har spillet sin sidste kamp i sæsonen, og kan dermed gå på en fortjent sommerferie.

Og dog. Mange af spillerne skal nemlig møde ind i de respektive EM-lejre i næste uge, hvor der venter to testkampe, inden EM sparkes i gang.

Dét glæder vi os til!