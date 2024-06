Det er ikke bluff, når Rusland nu nævner muligheden for at anvende taktiske atomvåben i Ukraine.

Ifølge Reuters slår viceformanden i Ruslands sikkerhedsråd, Dmitrij Medvedev, det helt klart.

»Der er hverken tale om trusler eller bluff,« siger han.

Udtalelsen kommer efter, at flere Nato-lande har godkendt, at Ukraine anvender vestlige våben mod mål i Rusland, og ikke kun til forsvar af Ukraine.

Dmitrij Medvedev understreger, at der ikke er tale om bluff, når Rusland taler om at anvende taktiske atomvåben i Rusland. T Foto: Ekaterina Shtukina/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Dmitrij Medvedev understreger, at der ikke er tale om bluff, når Rusland taler om at anvende taktiske atomvåben i Rusland. T Foto: Ekaterina Shtukina/EPA/Ritzau Scanpix

En kursændring, som senest den amerikanske præsident, Joe Biden, har bakket op om.

Medvedev advarer i den forbindelse om, at Vestens udmelding kan føre til en egentlig krig mellem Rusland og NATO-landene.

»Ingen kan i dag udelukke konfliktens overgang til sidste fase,« siger han og fortsætter:

»Dette har ikke noget med militær bistand at gøre. Det er en deltagelse i en krig mod os.«

NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, har gentagne gange opfordret de lande, som har doneret våben til Ukraine, om at løsne på restriktionerne for, hvordan Ukraine må bruge dem.

Det er ikke alle Nato-lande, som har lagt restriktioner på, hvordan våbnene må bruges.

Nogle lande – inklusive Storbritannien og Holland – siger, at Ukraine har ret til at bruge deres våben til at ramme militære mål på russisk territorie.

Tirsdag udtalte Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at Ukraine burde have lov til at »neutralisere« mål i Rusland, hvorfra der affyres angreb mod Ukraine.

Det skriver Ritzau.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har været lidt tvetydig i spørgsmålet, men fredag meldte han så ud, at også tyske våben må bruges i Rusland. I hvert fald når det kommer til at forsvare Kharkiv-regionen.