Lørdag middag, jeg er sulten.

Så jeg sætter mig op på cyklen og bruger et par minutter på at komme frem til Slagteren på Kultorvet i København.

Det er jo faktisk lidt misvisende. Den oprindelige butik lukkede tidligere på året - version 2.0 lever nu en tilbagetrukket tilværelse i Classensgade på Østerbro.

Jeg stiller cyklen, så den strategisk vender i den rigtige retning, så jeg kan komme hurtigt hjem med den lune flæskestegssandwich til frokost.

En tidsmaskine

Der er få kunder i butikken, og klientellet er næsten prototypen på Østerbro-mennesker. Det er de oprindelige med den gode smag, dyre vaner og store lejligheder. Og så er der mig.

Jeg kender butikken. Det var altid her, jeg købte min leverpostej, og den tidligere ejer, der stod bag disken, husker jeg tydeligt.

Dengang hed det 'Den gamle slagter', og det var som at træde ind i en tidsmaskine fra midten af 1970’erne. Der er stadig spor af den tidligere indretning.

Dybfrost

'Vil du ha’ din flæskestegssandwich i den her bolle?' spørger slagteren. Jeg har netop bestilt en varm flæskestegssandwich. Bollen kommer direkte fra fryseren. Ikke et godt tegn.

'Der går lige nogle minutter. Så er den klar til dig'. Jeg betaler 69 kroner for sandwichen, så det er en billig udgave, jeg får.

Det er altid godt at spare penge. Især redaktørens.

I baglokalet bliver bollen varmet. Der bliver lagt grønt på - og noget dressing. Slagteren tager en flæskesteg, som ligger i kølemontren og skærer nogle få tynde skiver.

Beskedenheden er en dyd, og at begrænse madspildet er et godt bidrag til en tikkende klimakatastrofe. Meeeeen det er lige i underkanten. Der er alt for lidt flæskesteg. Der kan godt være dobbelt så meget i.

Jeg får min sandwich efter fem minutters ventetid - godt med en sandwich, som er frisk. Den bliver pakket ind med papir og med elastik.

Jeg cykler hjem og er spændt på, om den holder varmen.

Rumlende mave

Smagen er ikke overvældende. Det er svært at smage flæskestegen. Agurkesalaten vinder over grisen. Der er ikke meget svær, dertil er skiverne af flæskesteg for tynde.

Men så er der støttehjul i form af 'slagterbolsjer'. Flæskesvær i løs vægt. De smager ikke af ret meget. Det er til den kedelige side.

Til gengæld er der fremragende agurker, rødkål og 'bladværk'. Der er masser af smag i de syltede argurker og rødkålen. Mayoen er der også, men det er især agurken som tager opmærksomheden.

Selvom bollen er hentet direkte fra fryseren, smager den faktisk udmærket. Der er en god krumme og spiller fint med i den samlede smagsoplevelse.

Lidt ironisk at en slagter vinder på grønsagerne og ikke kødet.

Problem: Allerede en time senere rumler min mave. Sandwichen er simpelthen ikke stor nok.

Det er svært at bruge ordet 'sund' om en flæskestegssandwich, men det er tæt på i det her tilfælde.

Det er jo positivt nok, men det passer bare ikke til en flæskestegssandwich. En god flæskestegssandwich skal definitorisk være til den usunde side.

Slagteren på Kultorvet har potentiale til mere. Så det bliver til 3 stjerner - dog med pil nedad.

Tommel op: Ligger godt i maven, god pris, fremragende agurker, og den kan være en god start til at trappe ned på kødet

Tommel ned: For lidt flæskesteg, lille sandwich, ikke varm nok da jeg kom hjem (men jeg kunne jo bare cykle hurtigere)

Flæskestegssandwich 69,00 kroner

Slagteren på Kultorvet

Classensgade 50B

2100 København Ø