Den franske fodboldstjerne Kylian Mbappé deler lørdag aften, at han og han familien er ramt af stor sorg.

Franskmandens onkel er nemlig gået bort.

Det skriver Mbappé selv i en Instagram-story.

»Hvil i fred onkel Alex. Det er svært at finde ord, der forklarer, hvor meget for tidligt du forlod os, og hvor meget vi kommer til at savne dig,« skriver den Paris Saint-Germain-angriberen.

Selvom det er småt med ord i opslaget, hvor Kylian Mbappés 114 millioner følgere får sat ansigt på onklen, er der ingen tvivl om, at det er et stort tab.

»Livet bliver aldrig det samme uden dig,« slår han fast.

Og så kommer han med et løfte og en bøn.

»Vi kommer til at tage os af familien, det kan du være sikker på,« skriver han og fortsætter.

»Må Gud åbne dørene til Paradis for dig.«

Alex, Mbappés onkel. Foto: Instagram Vis mere Alex, Mbappés onkel. Foto: Instagram

25-årige Kylian Mbappé bekræftede i starten af maj, at han forlader Paris Saint-Germain efter denne sæson. Han har spillet i den franske storklub siden 2017.

Den lynhurtige offensivstjerne har allerede skrabet 66 landskampe for Frankrig sammen – og vundet både VM-guld og VM-sølv.

Hvor han skal hen, kan du læse mere om her.