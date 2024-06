Afsavn til familien og venner, utallige timers ventetid og ringe hotelværelser.



Livet som professionel cykelrytter er ikke en dans på roser fyldt med luksus og glamour.

Derfor har B.T. rakt ud til en lang række danske cykelryttere for at tage en snak om ofringer og udfordringer, man møder i livet på landevejen.

I denne artikel med Magnus Cort fra Uno-X Mobility, der har en hoteloplevelse, som ville få de fleste danskere til at løbe skrigende bort.

Hvad er for dig det største afsavn som cykelrytter?

»Jamen, der er måske mange ting, som man slet ikke går i gang med, så på den måde lægger man ikke mærke til afsavnet.«

»Det kunne være rejser eller ferier, men også begivenheder som man ikke kan komme til. Min kæreste bliver færdig med sit lægestudie her til sommer, og der er noget gallamiddag, som jeg ikke kan komme til. Det er det samme med fødselsdage og sådan i den tættere familie, som man ikke kan komme til, men gerne ville.«

Er der nogen særlige begivenheder, som du har misset, der ærgrer dig?

»Jeg vil ikke sige, at jeg ærgrer mig over det, for det er ligesom at sige, jeg fortryder det. Og det ved jeg ikke, om jeg er enig i.«

»Min morfar døde under Giroen (Giro d'Italia red.) sidste år, og det tog jeg ikke hjem til.«

»Det er nogle af de ting, man går glip af. Men ja, det er da lidt mærkeligt ikke at have været med, synes jeg da.«.

»Det starter tidligt, hvor man som barn ikke ville til en påskefrokost, fordi du hellere vil køre cykelløb. Det er jo bare valg, som selvfølgelig bliver større og større med tiden. I stedet for, at det er en hobby, man vælger til, så er det et arbejde.«

Magnus Cort kører i dag for Uno-X Mobility Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Hvad savner du mest ved Danmark, når du ikke er herhjemme?



»Der går jo lang tid mellem, jeg ser min familie og venner, så det er nok det.«

»Altså, jeg har jo ikke haft et fast sted derhjemme i rigtig mange år, så der er ikke liv derhjemme, jeg kan flytte tilbage til. Der står ikke et liv derhjemme, jeg siger nej til. Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 16 år, og så har jeg boet forskellige steder i Danmark, og så har jeg boet i udlandet de sidste 9,5 år.«

Hvad kan du bedst lide ved at rejse så meget?

»Det tør jeg ikke sige. Jeg tror ikke, at rejserne i sig selv er gode. Altså, vi tager jo ud i verden for at opleve noget. Vi oplever jo meget lidt generelt, når man er afsted, så jeg ved ikke, om jeg vil kalde det at rejse. Det føles mere som transport, mens jeg forbinder en rejse mere med ferie.«

»Altså, jeg vil sige, at det tit er sjovt at blive samlet som hold og med holdkammeraterne, det bliver jo ens venner. Hvis man skal se på det positive ved rejsedelen.«

Hvad er det værste ved at rejse så meget?



»Det er, at man skal være væk fra ting, som man måske gerne vil være ved. Nu har jeg jo ikke en familie, men har en kæreste, og vi bor ikke sammen. Hende er jeg jo væk fra i det daglige.«

»Jeg kunne godt flytte til Norge, men jeg tænker alligevel, at det ikke vil fungere i forhold til min træning, så det er også et afsavn.«

Magnus Cort har vundet to etaper i Tour de France. En af dem var her i 2022. Foto: Alex Broadway/AFP/Ritzau Scanpix

Hvad synes du om at bo så meget på hotel?



»Jamen, jeg tror, at man vænner sig til det. Jeg tror, de fleste af os har det meget neutralt. Det er bare en nødvendighed - bare noget man gør. Det er ikke noget, man tænker over. Jeg føler ikke, at der er noget luksus over det. Nogle gange er det slet ikke, men nogle gange kan det være godt være lidt lækkert.«

»Nogle gange hører man jo om folk, der tager på hotel nærmest i baghaven, bare for at få en hyggelig aften. Det kunne jeg nok ikke finde på at gøre.«

»Jeg tænker, jeg har nok derude. Hvorfor skulle jeg pakke min tandbørste, noget rent undertøj og sove i noget andet sengetøj et eller andet sted, og så tage hjem igen, men altså det er der jo nogle mennesker, der sætter pris på. Og det forstår jeg jo godt, hvis man bor hjemme 360 dage om året.«

Har du en særlig dårlig oplevelse fra et hotel?

»Jamen, det værste jeg har prøvet, det var som junior. Jeg var nede og køre et juniorløb i Polen, der boede vi på en slags landbrugsskole. Det var usselt.«

»Jeg tror, der er mange danskere, der vil sætte det som deres værste hotel. Det danske landshold har boet der i mange år til Fredsløbet for juniorer. Jeg ved ikke, om de stadig gør.«

»Hvis man tænker, hvor slemt kan det være på et ramponeret skolehjem i Polen, ikke? Så var det med store fugtsvampe op og ned ad væggene. Det var selvfølgelig uden bad, vask og toilet, og så lå det heller ikke det lækreste sted. Maden var også fuldstændig elendig. Tørt, kedeligt brød og ulækker og underlig skinke og en halv tomat.«

Danskeren vandt en flot sejr i Giro d'Italia i 2023, og er en af de få danskere, der har vundet etaper i alle Grand Tours. Foto: Luca Zennaro/EPA/Ritzau Scanpix

Har du nogen særlige minder, som cykelverden har givet dig?

»De største er jo sejrene.«

»Der er flere gange, jeg har tænkt tilbage og tænkt, at dét var sindssygt.«

»Jeg tror, at de to første etapesejre i Vultaen (Vuleta a España red.) var noget særligt. Den første var vild, og så et par dage efter i Madrid på den sidste etape. Det er jo altid specielt at vinde på den sidste etape. Og så også den første etapesejr i Touren (Tour de France red.).«

Har du nogle historier fra dårlige rejser, som cykelsporten har givet dig?

»Jeg var til løbene Québec og Montreal for nogle år siden. Jeg kan ikke huske, om det var i 2018 eller 2019. Det var i hvert fald for Astana.«

»Jeg kører i hvert fald ikke det første løb. Jeg blev simpelthen så syg. Jeg lå virkelig og brækkede mig, som jeg aldrig har prøvet før. Det var meget ubehageligt. Og så startede jeg i Montreal, men jeg havde intet energi. Kroppen var helt tømt for energi.«

»Så det var lidt spild af en lang rejse at tage derover for bare at ligge og være syg og dårlig.«

Magnus Cort vandt for første gang en Grand Tour-etape i 2016. Foto: Javier Lizon/EPA/Ritzau Scanpix

Er der noget mad, som du savner ved Danmark?



»Det er jo småting. Jeg kunne da godt savne noget rugbrød, men det er i småtingsafdelingen.«

Har du en guilty pleasure?

»Jeg kan godt lide is.«

»Hvis jeg køber is, er det én liter, så der er til et par gange, men det ryger ret hurtigt ned, så snart jeg køber det.«

»Hvis det bare er til mig selv, er det ofte de billige, men hvis der er gæster, kan jeg godt købe de dyre som f.eks. Ben&Jerrys.«

Så flotter du dig?

»Ja, så flotter jeg mig, haha.«

Cort vandt tre etaper i Vuelta a Espana i 2020. Foto: Kiko Huesca/EPA/Ritzau Scanpix

Har du et sted, du tager hen, når du får ferie?

»Lige nu prøver jeg at komme så meget som muligt til Norge, ellers har det jo typisk været for at komme lidt til Danmark, men også at komme ud og vandre og gøre de ting, jeg gerne vil, men ikke kan få til at gå op, når kører løb og træner.«

Tror du, du vil flytte til Danmark, når du er færdig med karrieren?

»Det tør jeg ikke at sige. Det er i hvert fald ikke noget, som står øverst på to-do-listen, og lige nu tænker jeg ikke, at det særlig sandsynligt. Enten bliver jeg boende, ellers flytter jeg måske til Norge.«