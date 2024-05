Hvis du har skarpe ører, så lagde du måske mærke til, at der skete noget lidt specielt under slutningen på den belgiske sang i dette års Eurovision?

Det var nemlig ikke kun sangeren Mustii, man kunne høre der. Faktisk langt fra.

Nogle uger før han tilbage i begyndelsen af året offentliggjorde sangen 'Before The Party's Over', som han stiller op med, kom han nemlig sammen med sit hold på en idé.

En idé, som indebar, at man sendte en besked ud om, at alle og enhver kunne indsende deres stemmer, så de havde mulighed for blive en del af et enormt kor, som ville lyde på scenen under sangens afslutning.

Belgiens deltager Mustii ses her under en generalprøve forud for torsdagens semifinale. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Belgiens deltager Mustii ses her under en generalprøve forud for torsdagens semifinale. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det var en idé, som vi fik nogle uger forinden, om at optage en masse stemmer fra rundt om i verden. I slutningen af sangen er der et massivt kor, og jeg ville ikke have nogen professionelle sangere. Jeg ville bare have energi og liv fra folk over hele verden,« fortæller den belgiske sanger Mustii, som til daglig lyder navnet Thomas Mustin, til B.T. forud for torsdagens semifinale.

Ideen viste sig hurtigt at bære frugt – og folk begyndte i stor stil at sende deres stemmer ind, mens de sang med på sangens sidste omkvæd, som lyder:

»I got a soul on fire, I'm gonna make moves tonight. I got a soul on fire, I'm gonna raise roofs tonight.«

I alt endte Mustii med at modtage mere end 1.000 forskellige bud fra folk fra alle verdenshjørner.

»Men det var for mange at have med i sangen, så vi har beholdt omkring 100 i den,« forklarer han.

»For mig er det også en måde ikke at være alene på scenen på. Og det var også følelsesmæssigt symbolsk for mig, at have de her stemmer i den del af sangen om modstandskraft og en ode til livet. Om at leve i nuet,« tilføjer han.

Du kan følge, hvordan det går med Mustii og hans store kor i torsdagens semifinale i vores liveblog lige HER.