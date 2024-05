Først videofilmede han i smug en ung kvinde, der udførte oralsex på ham med bind for øjnene.

Og fire år senere misbrugte han de hemmelige optagelser til at forsøge at få kvinden til igen at give ham oralsex. Ellers ville videooptagelserne med det seksuelle indhold blive delt.

Sådan lød de anklager, der forleden kom til at koste en 28-årig mand 30 dages betinget fængsel ved en straffesag i Københavns Byret.

»Den tiltalte blev dømt i overensstemmelse med anklageskriftet, og han modtog dommen, « oplyser anklager Pernille Rahbek, der førte sagen på vegne af anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Samtidig blev han dømt til at betale den forurettede kvinde en erstatning på 10.000 kroner.

Videooptagelsen af kvinden med bind for øjnene optog manden helt tilbage i 2019 på et ukendt, men ikke frit tilgængeligt sted.

Da hun ikke havde givet samtykke til at blive videofilmet i den seksuelle situation, var retten enig i, at der var tale om en blufærdighedskrænkelse efter straffeloven.

Og fire år senere misbrugte den nu 28-årige mand sidste år den uberettigede videooptagelse til ulovligt at forsøge at tvinge hende til igen at give ham oralsex på den tiltaltes adresse i en lejlighed på Østerbro i København,

Det krav afviste kvinden dog og gik derfra, inden hun anmeldte sagen til politiet.

Endelig blev den 28-årige mand også fundet skyldig i at have overtrådt knivloven ved at være i besiddelse af en ulovlig foldekniv.