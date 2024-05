»Jeg har aldrig grædt efter et løb, men det gjorde jeg i dag. Det betyder så meget for mig, at det lykkedes.«

Sådan lød det fra en følelsesladet René Holten Poulsen, da OL-billetten til den tidligere europa- og verdensmester kom i hus.

Den danske kajakroer blev nummer to i finalen i 1000 meter enerkajak i torsdagens kvalifikationsstævne og tog dermed den yderste billet til legene. En top-2 præstation var nemlig påkrævet, hvis den danske kajakkæmpe skulle med til OL i Paris, og den kom i hus med godt et halvt sekund ned til serbiske Bojan Zdelar.

»Jeg er virkelig lettet og glad. Det er så fedt, at jeg kan afslutte karrieren ved OL i Paris, som jeg drømte om. Det er også mærkeligt, at det lykkedes. Endda på en bane, hvor jeg har haft så mange skuffelser,« siger René Holten Poulsen.

Det var med godt et halvt sekundt, at René Holten Poulsen hev OL-billetten. Foto: Privat

Det var nemlig på banen i Szeged, at han missede OL i både 2019 og 2021, og nu er skuffelserne i Ungarn skiftet ud med en ekstrem lykkefølelse for den 35-årige roer.

»Det har været super hårdt og svært det seneste halvandet år, men jeg er også meget stolt over at have klaret den helt alene, efter jeg røg ud af elitecentret. Jeg har selv lavet mine træningsprogrammer, har planlagt rejser og træningslejre, fundet nye steder at træne og skulle finde hjælp fra behandlere og eksperter,« fortæller René Holten Poulsen.

Nu kan han se frem til sit fjerde OL i en tid, hvor han også har stiftet familie og bygget hus.

»Jeg har samtidig selv trænet to unge roere, bygget hus med min kæreste, og sammen fik vi i januar vores søn, Louie, så det har virkelig været nogle vilde år, og jeg er meget taknemmelig for alle de personer, der har hjulpet mig på vejen. En kæmpe tak til jer.«

René Holten Poulsen fortæller videre, at han håber på at ro sit bedste løb i en OL-finale. Han har nemlig tidligere har været i mange finaler ved legene, hvor det ikke er der, at han har præsteret bedst.

Han vandt dog OL-sølv i Beijing i 2008 i toerkajak, og har vundet vilde syv VM-medaljer og 20 EM-medaljer. Heraf tre gange VM-guld og seks gange EM-guld.