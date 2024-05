Det er ikke alt, man som tv-seer får lov til at se, når det store Eurovision-show bliver vist i fjernsynet.

Noget af det, man ikke ser, er det enorme arbejde, der sker på scenen mellem alle sangene.

I klippet herover – som er fra en generalprøve forud for aftenens semifinale – kan man se, hvor mange der skal til, for at skifte én scene ud med en anden.

For der er kun omkring et minuts tid, fra én artist går ned fra scenen, til en ny skal stå klar.

Her ses den store pyramide være ved at blive taget ned på scenen. Vis mere Her ses den store pyramide være ved at blive taget ned på scenen.

Det gør sig også gældende, når den danske sanger Saba skal ind for at stå klar med sin sang, 'Sand'.

Hun overtager scenen fra den østrigske sanger Kaleen, der som et del af sit sceneshow har en stor, glitrende pyramide hængende ned fra loftet – og den skal først fjernes i al hast, før de mange scenefolk kan gå i gang med at sætte scenen op til Saba.

Som man kan se i videoen, arbejder lige omkring 20 personer med forskellige opgaver i den forbindelse.

Nogle er i fuld gang med at feje scenen, så ingen falder eller glider i noget – andre er ved at sætte den lille piedestal op, som Saba skal stå på, og sikre, at den står fast.

Mens alt det her sker, ser tv-seerne de såkaldte 'postkort' fra det land, der skal på scenen efterfølgende. Vis mere Mens alt det her sker, ser tv-seerne de såkaldte 'postkort' fra det land, der skal på scenen efterfølgende.

Andre er ved at føre sangeren ind, så hun kan stå helt klar, til kameraerne igen viser tv-billeder fra scenen, og hendes sang går i gang.

Sådan foregår det mellem hvert eneste nummer, hvor der først rulles rekvisitter – hvad enten det er en stor snurretop, en massiv cirkel eller et form for landskab – ind af en mindre hær af sceneansatte, hvorefter de på rekordtid skal nå at rydde det hele op igen og gøre klar til det næste, der skal ske.

Tirsdag gik de første ti artister videre til lørdagens finale. Torsdag kæmper 16 andre lande om de ti sidste finalebilletter.

Her ses Saba stå klar på scenen, før kameraet igen viser, hvad der sker. Vis mere Her ses Saba stå klar på scenen, før kameraet igen viser, hvad der sker.

Der møder de årets værtsland, Sverige, og medlemmerne af 'the big five', som består af Spanien, Storbritannien, Italien, Tyskland og Frankrig, som automatisk er i finalen, da de bidrager økonomisk med en større del af gildet.

Du kan følge udviklingen i semifinalen i vores liveblog på bt.dk.