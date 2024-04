Danskerne lægger færre og færre økologiske fødevarer i indkøbskurven.

I 2023 havde supermarkederne et fald på fire procent i mængdesalget af økologiske varer, skriver Dagligvarehandlen.dk.

Ifølge Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug & Fødevarer, er der to grunde til det mindre salg.

»Den høje inflation og mindre råderum i de danske familiers husholdningsbudgetter er årsagen til at flere danskere har valgt at skære ned på økologiforbruget,« siger hun til Dagligvarehandlen.dk.

Der er klart fald i salget af økologiske kødvarer. Foto: Michael Bothager/Ritzau Scanpix

Tallene viser, at det ser værst ud med handlen med økologiske kødvarer, der er faldet 14 procent i omsætning og 13 procent i mængde.

Faktisk er der også et fald i de hektarer landmænd bruger på økologi.

12. april viste tal fra Landbrugsstyrelsen, at det økologiske produktionsareal sidste år skrumpede med 6500 hektar.

Det er andet år i træk, at det er tilfældet, og Jørgen E. Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, mener, at forklaringen skal findes i danskernes husholdningsøkonomi.

»Baggrunden for det, er helt sikkert de her stigende fødevarepriser og i hele taget den inflation, vi har haft, som har reduceret købekraften,« sagde han til DR.

