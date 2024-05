En 79-årige mand er meldt savnet i Nordsjælland.

Der er tale om Dan, der forsvandt fra sit hjem i Græsted onsdag formiddag ved kl. 11-tiden, og torsdagen morgen er han stadig ikke fundet.

»Vi mangler stadig Dan, og vi fortsætter vores arbejde,« siger vagtchef Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi til B.T.

Sent onsdag aften blev den 79-årige mand meldt savnet på X med billede og en bemærkning om, at »vi er bekymrede for, om han kan tage vare på sig selv«.

Efter midnat har politiet også overfløjet området ved Græsted med helikopter i eftersøgningen.

Men altså indtil videre uden resultat.

Nu håber man på bedre held, efter at det er blevet lyst.

»Vi håber, at der er nogle gode borgere derude, som eksempelvis hundeluftere, der begynder at vågne, og som ser, at vi mangler ham. De kan måske have set ham,« siger Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi.

79-årige Dan beskrives som:

Almindelig af bygning,

Hvid hud, hvidt hår og hvidt skæg.

Han var iført en mørk jakke og grå smækbukser, da han forsvandt.

Har man oplysninger, kan politiet kontaktes på tlf. 1-1-4.

Opdateret kl. 7.50: Dan er stadig forsvundet. Og Nordsjællands Politi kommer med en opfordring: »Vi anmoder borgere, der bor i området, om at undersøge have, skure, carporte og andre steder, hvor man ville kunne søge ly.«

B.T. følger sagen.