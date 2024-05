Tirsdag rykkede brandvæsenet massivt ud til en voldsom brand i et industriområde i Skanderborg, hvor vidner hørte lyde, der minder om eksplosioner.

Nu kommer Østjyllands Brandvæsen med en melding om skadernes omfang.

»Der er styr på branden. Store materielle skader,« skriver Østjyllands Brandvæsen på det sociale medie X natten til onsdag.

»Vi er på stedet resten af natten med reduceret styrke,« fortsætter brandvæsenet.

Det er en bygning på Niels Bohrs Vej 36, der tirsdag aften brød i brand af endnu uvisse årsager.

Røgudviklingen fra branden var tirsdag aften så voldsom, at røgsøjlen kunne ses på mange kilometers afstand.

Hvad der har forårsaget de eksplosionsagtige lyde, står ikke klart.

Østjyllands Brandvæsen oplyser dog til TV 2 Østjylland, at der findes gasflasker i bygningen.

»Det er en slags emballagefabrik med en administrationsbygning og en produktionshal, hvori der var gasflasker, som gjorde, at mine folk lige måtte trække sig tilbage,« siger operationschef Jørgen Hansen til mediet.

Operationschefen fortæller videre, at der blev sendt omkring 18 eller 19 vogne og et stort antal folk afsted til at slukke branden.

Der er flere virksomheder, der har adresse på Niels Bohrs Vej 36.

Det gælder blandt andet Sports Backup A/S og Refour ApS.

Sidstnævnte har binavne i CVR-registret som eksempelvis Ecosave Packaging ApS og Refour Materials ApS.