Skuespilleren Anne-Grethe Bjarup Riis er blevet skilt.

Det bekræfter hun over for Se og Hør.

Igennem mere end 20 år har instruktøren og skuespilleren dannet par med 61-årige Bo Riis.

Men nu er de to altså gået hver til sit.

»Det er rigtigt, at vi er blevet skilt. Det er sørgeligt. Det kunne ikke være anderledes. Men jeg har det godt. Vi og børnene har det godt. Og vi kan sagtens tale sammen,« siger hun til mediet.

Til Se og Hør fortæller Anne-Grethe Bjarup Riis, at det har været hårdt for hende og mandens ægteskab, at de sammen måtte gå gennem en svær oplevelse med sønnen Gilbert, der har været ramt af leukæmi.

I dag er barnet raskt.

Sidste år solgte parret en herskabslejlighed på Østerbro for 8,1 millioner.

Nu bor skuespilleren i en anden lejlighed på Østerbro, mens Bo Riis er flyttet til Vesterbro.