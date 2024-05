Vestre Landsret afviser Statsadvokatens forsøg på at få føre nye vidner i Mia-sagen.

Det fortæller advokat Mette Grith Stage i en sms B.T.

»Jeg har fået medhold,« skriver hun om sin protest mod, at anklagemyndigheden må føre vidnerne og uddyber:

»Jeg er glad for, at landsretten har været helt skarpe i forhold til vurderingen af, hvad der er relevant for det, som denne ankesag handler om, nemlig hvad der skete mellem min klient og Mia den pågældende nat.«

For en uge siden kom det frem, at Statsadvokaten var kommet i besiddelse af nye oplysninger i Mia-sagen.

Helt konkret ville anklagemyndigheden gerne afhøre tre nye vidner, når Vestre Landsret tager hul på ankesagen mod Thomas Thomsen mandag.

Men få dage inden sagen begynder, afviser landsretten, at det overhovedet kan komme på tale.

Det var DR, der først kunne fortælle, at politiet havde fået et match fra Thomas Thomsen i en overgrebssag fra 2010.

Samme oplysninger har B.T. også har fået bekræftet.

Den 14 år gamle sag stammer fra Aalborg, hvor to kvinder efter en bytur skulle være blevet vækket ved, at en mand forsøgte at forgribe sig på den ene af kvinderne. Gamle beviser fra sagen har siden givet et dna-match fra Thomas Thomsen.

Thomas Thomsen blev ved byretten i Aalborg i juni 2023 idømt forvaring for drabet på Mia Skadhauge Stevn og for forsøg på voldtægt samt usømmelig omgang med lig. Men han valgte at anke dommen, da han vil frifindes.

I landsretten har den drabsdømte igen Mette Grith Stage som forsvarer. Hun valgte straks at protestere mod de tre nye vidner, da hun mener, at de er irrelevante i denne sag.

Hun fortalte tirsdag til B.T., at anklagemyndigheden i 11. time havde valgt at indkalde de tre nye vidner. Forsvareren valgte straks at protestere mod de tre nye vidner, da hun mente, at de er irrelevante i denne sag.

»Efter min opfattelse ønsker anklagemyndigheden at afhøre nogle vidner som irrelevante for sagen, men vil stille min klient i et uhensigtsmæssigt lys. Det er efter min opfattelse karaktervidner, ligesom man også forsøgte sig med i byretten.«

»Det er irrelevant for det, som landsretten skal forholde sig til. Den her sag drejer sig om Mia-sagen, og hvordan hun afgik ved døden. Det er det, som sagen handler om, og om min klient er ansvarlig for det. Ikke alt muligt andet. De vidner har ingen, ingen viden om den her sag. Så derfor kan jeg ikke se relevansen for det,« lød det fra Mette Grith Stage om vidnerne, der ikke ønsker at kommentere selve forholdet fra 2010.

Statsadvokaten i Viborg ønsker heller ikke at fortælle mere om de nye vidner eller de nye anklager mod Thomas Thomsen. Samme svar har Nordjyllands Politi.

»Vi tager landsrettens afgørelse til efterretning, og vi fortsætter sagen som planlagt. Det ændrer ikke på anklagemyndighedens påstand om, at tiltalte bør dømmes i overensstemmelse med tiltalen for byretten eller strafpåstanden om fængsel på livstid,« siger specialanklager Emil Stenbygaard, Statsadvokaten i Viborg.

Thomas Thomsen nægter sig skyldig og vil frifindes for drab og forsøg på voldtægt. I byretten erkendte han at have parteret den 22-årige sygeplejerskestuderendes lig i sit hus, inden han gravede ligdelene ned i flere grave i en skov.

Statsadvokaten går efter at få Thomas Thomsen idømt livstid og dømt for voldtægt.

Det forventes, at der falder dom i sagen i slutningen i maj.