Lars Henriksen træder tilbage som politisk forperson og talsperson for Copenhagen Pride.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

»Copenhagen Pride er større end mig, og jeg må se i øjnene, at hvis min person skygger for Copenhagen Pride i nogen grad, kræver det handling. Derfor har jeg i dag besluttet at trække mig som politisk forperson og talsperson,« siger Lars Henriksen og fortsætter:

»Det gør jeg, fordi Copenhagen Pride har stået mit hjerte nær i gennem snart 15 år og pridebevægelsens bedste både har været og er mit fortsatte fokus.«

De seneste måneder har Copenhagen Pride været ramt af en tid med tumult.

En stor sponsorflugt har ramt organisationen, efter det i en pressemeddelelse fra organisationen lød, som om man ville bede eventuelle samarbejdspartnere tage stilling til spørgsmål om konflikten i Gaza.

Men kommunikationen 'var fyldt med fejl', anerkendte Pride i marts.

Skaden var dog sket, mente en række virksomheder – og siden har Mærsk, Novo Nordisk, Nykredit, Dansk Industri og DFDS trukket sig fra Copenhagen Pride.

Benjamin Hansen, forperson i Copenhagen Pride, erkender, at der skal rettes op efter måneder med uro.

»Vi skal nu meget tydeligt ud og understrege, at vores fokus, som altid, er at skabe synlighed på LGBT+-sagen og skabe en platform for LGBT+-stemmer og kunstnere, der ikke har en stemme normalt, og gennem stærke partnerskaber forbedre LGBT+-menneskers hverdag på arbejdspladsen.«

Lars Henriksen vil fortsat være tilknyttet organisationen, hvor »han vil bruge sine mange års erfaring og kontakter til gavn for Copenhagen Pride«: